¡Tú eres tu mejor aliado!

Las terapias siempre han sido buenas cuando la necesidad es apremiante, pero hay cosas y situaciones que podemos ajustar en nuestra rutina diaria para elevar la propia autoestima y así sentir que podemos conquistar el mundo. Aquí te dejamos algunas ideas para ponerlas en práctica.

1.- Cambia tus contraseñas por afirmaciones: Aunque muchas claves ya están grabadas en nuestras aplicaciones, seguro hay una que otra que todavía tienes que escribir de vez en cuando. Utiliza frases que te hagan sentir bien, como “EresLoMaximo” o “TuPuedesHacerlo”. Sin darte cuenta lo estarás repitiendo y te sentirás mejor.

2.- Utiliza tu ropa favorita: Incluso si no sales de la casa. Todos tenemos un conjunto, una blusa o un pantalón que nos hace sentir bien porque nos queda espectacular. Úsala a pesar de que no tengas ese evento importante o no salgas de casa. La oportunidad la creas tú y lograrás sentirte que puedes alcanzar cualquier objetivo.

3.- Inscríbete en una clase: No le tengas miedo a un nuevo aprendizaje. Cualquier tipo de clase te sacará de tu zona de confort y te ayudará a ser más creativos o simplemente te dará más herramientas para utilizar el tiempo de una manera más conveniente. Desde clases de pilates o una sesión de redacción creativa. ¡Todo es válido!

4.- Envía un mensaje a una persona que admiras: A pesar de que parezca imposible que te respondan. No hay peor empresa que la que no se realiza. Casi todas las personas influyentes del mundo tienen cuentas en redes sociales y puede ser que no las manejen ellos, pero si escribes algo inteligente y creativo seguro les llamará la atención.

5.- Planea algo emocionante este año: Todavía estás a tiempo de organizar una escapada con tu grupo de amigos o con tu mejor mitad. No necesitas que sea algo de lujo o distante. Ya se acerca la temporada de ballenas y nuestras hermosas playas están tan cerca que aunque el clima esté cambiando valen la pena visitarlas. ¡Anímate!

6.- Escucha un audiolibro o un podcast: Es una manera fácil y divertida de aprender algo nuevo, y no necesitas siquiera hacer espacio en tu apretada agenda. Puedes ir escuchando algo interesante mientas preparas el desayuno de tus hijos o a lo que vas al trabajo manejando. La variedad de temas es increíble, desde historia hasta economía.

7.- Limpia tu closet y deja solo lo que te hace feliz: Dona aquello que no te queda bien o simplemente ya no te sirve. A veces acumulamos ropa que creemos nos puede sacar de un apuro pero luego nos damos cuenta que han pasado meses o años sin que vea la luz del día. Ese mismo ejercicio puedes aplicarlo con otros espacios de tu casa.

8.- Cómete ese postre: Tómate esa copa de vino, disfruta de ese pedazo de pizza. La vida es corta y solo tenemos una. No desperdicies los momentos que te hacen feliz y sobre todo aquellos en los que compartes con los seres queridos. Siempre recuerda que valoramos más los momentos en compañía que los objetos adquiridos.

