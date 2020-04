Desde el 15 de marzo Estefanía León Pasaguay comparte en su Instagram gráficos que registran su experiencia en este aislamiento social por causa del coronavirus. El dibujo de una muchacha que toma muy en serio el consejo de ‘quédate en casa’, vive resguardada en un bunker subterráneo (construcción que se emplea para protegerse de la guerra) por causa del virus. O la situación cotidiana de algunos hogares: sacar el chef que hay dentro, experimentar con recetas y al final del día… el ‘cerro’ de platos por lavar; escenas comunes son graficadas por la artista, quien hace este registro para recordarlo a futuro.

“Cuando volvamos a encontrarnos cómodos en la realidad que nos toque vivir... será fácil olvidar lo que sentimos en esta época, o cuánto nos costó sobrellevarlo. Quiero tener un recuerdo vívido de todo. Quiero rememorar lo fuerte que fuimos, las situaciones que vivimos y superamos. Además, si llego a tener hijos, quiero que visualicen la experiencia, que no sea solo una historia que después de contarla se pierdan detalles”.

La ilustradora, a la par, lleva un diario ilustrado con fotos, otro escrito a mano y un diario digital en su blog, con el fin de rememorar cada pequeño suceso.

Dona su arte

No sabe coser, por lo tanto no puede confeccionar mascarillas. También afirma no tener los conocimientos para crear respiradores o descubrir la anhelada vacuna; sin embargo desde su talento ayuda a otros, ilustró figuras para que estas puedan ser coloreadas por quienes lo descarguen gratuitamente en su blog.

“Confío en lo terapéutico que es el arte y estos libritos para colorear son una ayuda para que las personas que piensan que no saben dibujar se conecten con el arte”. Estefanía confiesa que está acostumbrada a no salir de casa, por lo que la cuarentena la lleva bien junto a su esposo, pero analizó que el encierro puede ser desesperante y aburrido para otros. Se imaginó a sus sobrinos e hijos de amigas, cómo se sentirían en este tiempo y cómo ayudarlos para que esta vivencia sea menos pesada, así surgió el material ‘grafoterapéutico’.

Parte de una campaña

Una marca de libretas y cuadernos del país la contactó, al igual que a otros reconocidos ilustradores nacionales, como Sofía Zapata (una de los 500 mejores ilustradores jóvenes del mundo, según la editorial china Posts & Telecom Press), Roger Icaza, Alisa Pincay, Paula Terán Ospina, entre otros, para que sean parte de la iniciativa…. ‘yo me quedo en casa dibujando’. Cada uno presenta su idea de qué ilustrar y animar a otros a hacerlo… Estefanía sugirió graficar las emociones que se viven en estos momentos, el objetivo: entender la experiencia.

