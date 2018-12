Una mejor movilidad

Pese a las mejoras de los últimos años, el panorama no cambiaba mucho y sentía que no estábamos preparados para recorrer el centro caminando o tomando bus todo el tiempo por miedo a los asaltos.

Ahora veo todo con claridad porque lo estoy viviendo: la seguridad va de la mano con el empoderamiento de los barrios y la necesidad de desplazamiento de los ciudadanos. Y no necesariamente me refiero a que los vecinos decidan tomar el control de todo —porque si algo me enseñó el tiempo que hice temas comunitarios es que poco caso se le hace a las propuestas vecinales— sino más bien a formar pequeños centros en cada barrio. Es decir, que los que vivimos en Samanes no tengamos la necesidad de ir a La Alborada para hacer un trámite bancario o cualquier otra cosa, sino que podamos hacerlo en nuestra propia ciudadela y llegar caminando.

El 1 de diciembre, la Alcaldía de la capital española puso en funcionamiento un nuevo plan de movilidad denominado Madrid Central, que tiene como objetivo principal disminuir un 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno, un contaminante ambiental. Pero también elimina el tráfico de paso por el centro de la ciudad, dando prioridad a los peatones, bicicletas y transporte público. Además, la Gran Vía (su 9 de Octubre) fue peatonizada, tal como se propone en Guayaquil.

Este proyecto ha sido un gran avance pues obliga a las personas a dejar su vehículo en casa y usar buses o metro para luego recorrer el centro turístico a pie.