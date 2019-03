Hacia la igualdad

Mi primer acercamiento con la palabra ‘feminazi’ fue hace casi dos años. La leí en redes sociales como un insulto a una mujer de parte de un anónimo escudado tras una cuenta de Twitter recién creada. Pese a su gran significado, no le di mucha importancia.

Meses después, su uso se había masificado. Ya no solo lo utilizaban hombres, sino también mujeres que decían no estar de acuerdo con que se forme un “movimiento radical para hacerle contra a los hombres”. Un concepto erróneo. Pero no fue hasta que un amigo cercano la usó para referirse a mí, que entendí que el camino que las mujeres tenemos que recorrer para alcanzar la igualdad de derechos iba a estar lleno de obstáculos impuestos —incluso— por seres que dicen querernos, pero que no parecen estar muy dispuestos a apoyar nuestra lucha.

Ese pequeño capítulo de mi vida regresó a mi mente la semana pasada, cuando —en un viaje turístico a Alemania— visité el campo de concentración de Sachsenhausen; un lugar al que fueron llevadas miles de personas (especialmente presos políticos, judíos y gitanos) durante la época del nazismo para realizar trabajos forzados que terminaban en tortura y muerte. Los perseguían, detenían y asesinaban por ser quienes eran. Una escena que se me asemeja a lo que hace el machismo.

Durante estos días también ha estado recorriendo por Madrid un bus de una asociación denominada HazteOir.org, que incluye un rótulo con el mensaje: “No es violencia de género. Es violencia doméstica. Las leyes de Género discriminan al hombre”. Y junto a la frase, una imagen de Hitler con el hashtag #StopFeminazis.