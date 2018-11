Guayaquil no es como la cebolla, es la Perla del Pacífico y del turismo

En una democracia todos tenemos derecho a opinar y a tener criterios diferentes. Tenemos derecho a expresarnos, pero siempre con buena fe y sin hacer de la crítica, una crítica destructiva en la que no se propone nada, donde todo se ve mal y se hacen odiosas comparaciones para lograr el objetivo de desvalorizar a la ciudad como destino turístico y desmerecer el trabajo de la Empresa Pública Municipal de Turismo.

Existe otro segmento que lideramos a través de nuestro Buró de Convenciones, fundado en el año 2.015 y que cuenta con la asesoría internacional de Arnaldo Nardone, experto en el área y ex presidente de la ICCA (International Congress and Convention Association). Parte de la estrategia de la EP, es haber apuntado a este este segmento que genera un gasto promedio diario de USD $ 460 por persona.

Nosotros no mentimos

De este modo, la EP ha confirmado mediante el desarrollo de ese segmento $53’047.200 (dólares) a lo cual se debe agregar que este segmento potencia el turismo de ocio y contribuye también al desarrollo social del destino mediante el intercambio de conocimiento y tecnología.

Como ejemplo me puedo referir al evento de Economía más importante de Latinoamérica, LACEA-LAMES, al que han asistido más de 700 personas, trayendo a los conferencistas más representativos de las universidades del mundo y a dos Premios Nobel. Nosotros como autoridad de turismo de la ciudad acompañamos a la ESPOL para lograr este gran objetivo, como acompañamos a todos aquellos que quieren atraer eventos similares a Guayaquil.

Mediante estos 5 años de gestión la ciudad ha sido la ganadora del World Travel Awards como Destino Líder de Sudamérica para Viajes de Negocios por 3 años consecutivos y este año ha sido ganador como Destino Líder de Sudamérica de Festivales y Eventos, pero además e indudablemente como resultado de la gestión realizada este año la Empresa Pública Municipal de Turismo, se ha hecho merecedora del World Travel Award como Autoridad de Turismo de Ciudad Líder de Sudamérica.

De acuerdo con el Observatorio Turístico, manejado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Guayaquil es un destino donde la estancia promedio es de 4 días y un destino que 8 de cada 10 turistas recomendaría a sus amigos y familiares visitar.

Adicionalmente me permito citar un artículo de este mismo diario en el cual representantes del sector hotelero y en especial miembros de la Asociación de Hoteleros del Guayas, indican que entre enero y agosto del año en curso los hoteles generaron 32 millones de dólares por sus servicios, 4 millones más que el mismo período del año anterior, lo cual es una muestra más de que la ciudad no se detiene en su desarrollo turístico, siendo el resultado a simple vista de un trabajo planificado y no producto de la casualidad.

A esto debemos agregar que el índice promedio anual de ocupación de Guayaquil es el más alto del país con un promedio de 70%, mientras que en la capital es de 50% según las cifras del Ministerio de Turismo.

Todo este trabajo ha traído como consecuencia nuevas inversiones hoteleras a la ciudad, las cuales suman aproximadamente $ 93 millones siendo, además, las más importantes del país hasta el año 2.020.