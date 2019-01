Las elecciones de la FEF, Egas vs. Doumet. Análisis de propuestas

Hoy son las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, posiblemente las más esperadas de los últimos años. Los actores principales ya han dado su plan de trabajo donde incluyen sus propuestas. Para todo el que le interesa el fútbol ecuatoriano en todas sus áreas, espera que sea el momento del cambio. Una federación que necesita dar un giro y cambiar su imagen, después de tantos eventos negativos en la última década donde esta entidad se ha encontrado en el ojo del huracán.

Por un lado, tenemos a la lista 1, denominada ¨La Lista del Cambio¨, la cual es comandada por el binomio Francisco Egas y Jaime Estrada. Sus propuestas incluyen:

2da División ¡De Primera!: Se enfocará en la organización correcta a nivel nacional de este torneo, el cual ha sido olvidado casi que completamente por el directorio saliente. Un torneo que cuenta con unas canchas en muy mal estado, con errores de logística, con varios clubes que pagan una cantidad inadecuada a sus jugadores, entre otras. De esta categoría salen jugadores a nivel nacional que pueden llegar a ser interesantes para los equipos de primera, pero si no existe un torneo acorde con equipos que puedan mostrarlos de la manera correcta, se seguirán perdiendo prospectos.

Preparación arbitral: Los árbitros serán preparados constantemente para poder así ayudarlos a cometer menos errores al dirigir un partido. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero siempre se puede equivocar menos. Es un acierto siempre intentar ayudar para mejorar el trámite de los partidos del campeonato nacional en todas sus categorías. A esto se suma la propuesta de la Implementación del VAR, el cual va a ayudar a los árbitros a equivocarse mucho menos, y así la experiencia de los encuentros tendrá mayor justicia en los resultados.

Inversión en canteras: Siempre la semilla que siembras debe tener constante cuidado para que lo que florezca siga el proceso adecuado. Así debe ser en las canteras del futbol nacional. Algo hecho por el directorio saliente que lo encuentro muy positivo, fue cuando incluyeron a Jorge Célico en el trabajo de inferiores. Su trabajo se ha visto reflejado en los resultados actuales de la Sub 20 que se encuentra compitiendo en el Sudamericano de Chile. A esto, sumémosle que pueden trabajar en conjunto el equipo de trabajo de Jorge Célico con la mayor escuela formadora de futbolistas que es Independiente del Valle. Lo veo posible por el apoyo del señor Michelle Deller a esta lista.

Capacitaciones Dirigentes deportivos: Profesionalizar este rubro es lo mas importante entre todas las propuestas brindadas por esta lista. No hay nada mas responsable que un dirigente que esté totalmente preparado para administrar un equipo de fútbol con los conocimientos necesarios. En el fútbol nacional son muy pocos los que han tenido estudios enfocados a la gestión deportiva, marketing deportivo, derecho deportivo, entre otros. Estas capacitaciones deben ser el primer caso para la creación de un instituto nacional que prepare a los dirigentes y a todas las personas interesadas, y que tener un título profesional con estudios relacionados a la gestión deportiva, sea un requisito para ser dirigente de un club de fútbol.

Comisión Fútbol Femenino: El fútbol femenino dio un paso muy importante al clasificar al mundial, pero al participar en el máximo evento nos topamos con nuestra realidad. Falta mucho trabajo por hacer, y los pasos que se están tomando con el nuevo campeonato de mujeres va a ayudar en ese crecimiento necesario. El rodaje y experiencia que tendrán las jugadoras será significativo para alcanzar el objetivo, pero lo mas importante será que en la comisión incluyan personas preparadas en cada una de las partes necesarias para trazar el camino y acercarnos a la meta que nos de estabilidad en el fútbol femenino.

Auditorias en la F.E.F.: Con las auditorias es la única forma que se puede controlar a todos los campos que abarca la federación. Solo así se llevará un control a todas las asociaciones, clubes, y proyectos propios para que así los fondos sean destinados de forma correcta y legítima.

Otras de las propuestas incluyen:

Impulso estratégico a las asociaciones, Digitalización de la F.E.F, Capacitaciones a Directores Técnicos, Ecuador elegirá la nueva piel, nueva canción de la selección y la noche tricolor.

La otra lista en busca de tomar las riendas de la Federación Ecuatoriana de Futbol es la lista 2, denominada Renovación Nacional, comandada por el binomio Doumet – Chango.

Esta lista se divide en 5 ejes:

1. Deportivo, volver al mundial es primordial. La selección ecuatoriana de futbol debe recuperar el sitial que gano en este nuevo siglo al llegar a tres mundiales, y dejar a un lado el pésimo papel en las ultimas eliminatorias. Para esto hay que preparar a la selección correctamente con amistosos que sirvan de lección, microciclos que ayuden al cuerpo técnico a entender el plantel que tienen para el presente y el futuro inmediato, seguir con la formación adecuada de las divisiones menores comandada por el profesor Célico y valorar a nuestras promesas preparándolas no solo en lo deportivo, sino también en lo psicológico. Muchos jugadores de buen nivel, al salir del país no rinden lo esperado, y es por que no van preparados a estar lejos. Debemos fortalecer al futbolista ecuatoriano psicológicamente.

2. Académico, el deseo es impulsar por medio de un proyecto de profesionalización las escuelas de entrenadores de la FEF, y aunque es correcto el interés en alcanzar este objetivo ya que hay que crearles oportunidades a los entrenadores, espero que venga de la mano con que al graduarse tengan practicas obligatorias en clubes de primera o divisiones inferiores de la selección nacional, con el debido orden y sin saturar las oportunidades. Además, explican que es a todos los actores del futbol ecuatoriano, que esperamos incluya preparación a los dirigentes, situación que es alarmante por la forma en la que se opera actualmente en varios clubes.

3. Institucional, donde priorizarán la actualización y modernización de la institución. La cual debe adaptarse a las exigencias de imagen y tecnológicas a nivel mundial, siendo así para acoger la Copa América Ecuador 2024 con la debida preparación que exige un evento de tal importancia.

4. Potenciar Liga Pro, una liga que recién comienza, que necesitará de donde apoyarse para un crecimiento en conjunto. Fortaleciéndose ambas es la única manera de que se consiga una organización que obtenga resultados favorables para el crecimiento del fútbol ecuatoriano en todas sus áreas.

5. Potenciar Asociaciones, incluye el campeonato de 2da categoría y divisiones formativas. Como expliqué anteriormente, sembrar la semilla con el cuidado necesario nos dará réditos en el futuro. Hay que tener el debido cuidado con las divisiones

inferiores y preparar a los prospectos no solo en lo deportivo sino también en lo psicológico. Organizar la 2da categoría para que tenga la importancia que se merece un torneo profesional del país, con lo mismo expuesto a la lista anterior como objetivos en esta área de interés.

Además de los ejes previamente expuestos, la lista Doumet-Chango buscará darle un crecimiento, repercusión y notoriedad necesaria a la Copa Ecuador, haciéndola atractiva al hincha del fútbol ecuatoriano e intentando crear una Supercopa que hará mas competitivo el futbol de primera. También agregan sobre estructurar y mantener preparados correctamente a todos los que forman parte del fútbol ecuatoriano, desde dirigentes, cuerpo técnico, arbitraje y futbol femenino.

Es innegable que se necesitaba un cambio, después de tantos casos de corrupción presentándose en la ultima década, y toda la desconfianza que existe con nuestra Federación Ecuatoriana de Fútbol, al menos existen dos listas que en sus ofrecimientos tienen muy claro el camino para recuperar a la F.E.F. Esperemos inicien de la forma que en papeles lo ofrecen, y que el que gane cumpla sus propuestas tal como han sido ofrecidas, siempre realizando cambios trascendentales o agregando distintas formas que faciliten a alcanzar el objetivo de cada área.