Estudiante y extranjero en Madrid

Mi experiencia con los trámites en Madrid no fue mala. Estuve los primeros quince días en la casa de los padres de una muy buena amiga y ellos me ayudaron muchísimo. No puedo decir lo mismo de algunos de mis compañeros.

Yo empecé a buscar departamento dos meses antes de viajar. Me registré en Idealista y me suscribí a grupos de Facebook en los que la gente sube ofertas de departamentos o cuartos desocupados, pero en los que es más común ver a personas buscando algún espacio o comentando en pocos segundos las nuevas publicaciones de los anunciantes. Uno de esos días una publicación me asustó: “Llevo cuatro meses buscando una habitación y necesito urgentemente entrar a vivir, pues los ahorros se me están acabando en alquileres de Airbnb”, escribía un chico. Inmediatamente empecé a buscar opciones —sin éxito— en otras páginas.

Los valores, dependiendo de la zona y el tamaño de la habitación o del departamento, pueden ir desde 300 hasta 1.500 euros. A eso hay que sumarle, en la mayoría de los casos, gastos de fianza, garantía y el pago de servicios básicos.

Muchos dueños suelen pedir un aval financiero (documento bancario que acredite que tienes los fondos suficientes para pagar el lugar por el total del tiempo en que vas a quedarte) o un certificado laboral, pero eso es imposible conseguir si eres estudiante extranjero de clase media. Peor aún si eres becario (como yo).