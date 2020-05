Zevallos: “Es irresponsable que personas digan que no hay insumos”

- Guayaquil y Quito dicen que no están listas para esta etapa, pues no hay datos suficientes. ¿Han entregado ustedes información oportuna?

- Los indicadores son varios y están basados en aspectos como las llamadas al 171 o las emergencias a las que los pacientes han acudido. Ambos han disminuido, al igual que el número de confirmados. Han aumentado las altas hospitalarias. Estos y otros indicadores son suficientes y están disponibles.

- En cuanto a tests, ¿cada sector tiene suficientes?

- A nivel nacional, no. La prioridad es Quito y Guayaquil. En ambas ciudades se tiene la información indispensable. También en Babahoyo. En las otras ciudades se hará paulatinamente.

- Pero si los cantones no tienen los resultados de estos muestreos, no podrían todavía cambiar de color...

- Los semáforos no son impositivos, tienen que negociarse con las autoridades locales. Las pruebas son uno de los aspectos.

- ¿Qué pasa si los cantones toman decisiones que no coinciden con sus recomendaciones?

- Eso es parte de la negociación, queremos valorarlo entre las partes y con la evidencia, pero respetaremos lo que las alcaldías quieran hacer. Habrá casos en los que necesiten más datos. Lo tomaremos en cuenta, pero esto debe ser decidido en conjunto.

- Dice que los hospitales tienen insumos, pero ¿qué pasa cuando termina su visita en los centros médicos y se encuentra con personal que asegura que faltan? ¿Con qué versión se queda: la del hospital o las quejas?

- Si he ido y he comprobado que en cada bodega y farmacia de cada uno de los 26 hospitales existen los insumos, si recibo antes de las 8:00 el reporte con la cantidad de insumos y las camas disponibles, entonces, si yo estoy comprobando y si los gerentes, el personal, el coordinador zonal me lo están diciendo, ¿cómo puedo hacer caso (a las denuncias)? ¿Usted haría caso a una persona que dice que falta? No, pues.

- ¿Son quejas infundadas? ¿Qué buscan? ¿Desestabilizar?

- No puedo interpretar la razón, pero me parece que es una actitud completamente irresponsable de las personas que, a pesar de que tienen prendas, mascarillas, insumos y medicamentos, y que compruebo por medio de un inventario muy prolijo, digan que no hay. Es irresponsable, por decir lo menos.

- Entonces ¿podemos decir que Ecuador es de los pocos países del mundo en donde no faltan medios de protección para médicos?

- Le aseguro que, en este momento, con la información que tengo del Ministerio de Salud y del IESS, y con lo que tenemos en stock de prendas y con la proyección de uso, no existe ninguna falta.

- En toda la emergencia ningún día hubo más de 400 personas hospitalizadas, entre estables y graves. Sin embargo, miles de personas murieron en sus casas... ¿Fallos de triaje o desbordamiento del sistema de salud?

- Primero, si las muertes exceden el número anticipado, es decir, si se esperaba este mes, por ejemplo, 1.000 muertes y tengo 7.000, las 6.000 que exceden son y deben ser atribuidas a la pandemia. Esa es una realidad. Segundo, hasta febrero todos enterraban a sus deudos. A partir del toque de queda, esto cambia y pasa a ser una responsabilidad del Gobierno. La gente no quería salir. Lo que hay que reconocer es que la demanda de fallecidos fue mucho más grande de la capacidad que se tenía.

- Le repregunto: ¿murieron en casa porque no pudieron acceder al sistema de salud?

- Hay varias explicaciones. La primera es el miedo que la gente tenía a acercarse a los hospitales, porque estaban abarrotados de pacientes con la enfermedad. El miedo al contagio era una de las razones más esenciales por las que se quedaron en casa.

- ¿Podría garantizar, entonces, que las personas que murieron en casa, no habrían tenido un desenlace mejor si hubieran sido atendidas en el hospital?

- Yo no puedo garantizar que una persona, si hubiera ido, hubiera sobrevivido. Obviamente, las condiciones mejoran si una persona es trasladada al hospital y es atendida a que si se queda en casa.

- ¿Colapsó el sistema sanitario cuando se dio el pico en Guayaquil?

-Por supuesto que se vio abarrotado. Nosotros vimos hasta 3, 4, 5 veces que hubo 61 fallecimientos en un solo día. Pero lo mismo que sucedió en Guayaquil, desafortunadamente está sucediendo en Lima y pasó en Madrid. Cualquier sistema colapsa.

- Pero no es lo mismo fallecer en un hospital con el tratamiento a morir en casa sin uno...

- Así es, pero yo no creo que hubo desatención, sino que había muchos casos que se iban de los hospitales porque los familiares preferían llevar a la persona moribunda, que no tenía ninguna posibilidad, a casa para que fallezca en el entorno familiar. Y eso es también respetable.

- Tras un mes del peor escenario, aún hay personas que no encuentran a sus parientes en las morgues hospitalarias. ¿Ha investigado lo que está pasando?

- En Guayaquil se formó una comisión a cargo de Jorge Wated. Ahí se estableció un registro adicional: para los que fallecían en casas y en los hospitales, que iban a ser acopiados en el Guasmo Sur. Hablé el domingo con Jorge; entiendo que la situación está bajo control.

- Jorge Wated dice que no es responsable de las morgues. ¿Quién responde ante las familias? Hablamos de cadáveres....

- Las morgues son responsabilidad de los hospitales. De todo el equipo al coordinar actividades, pero cada hospital, cada funeraria, cada camposanto es responsable de su parte.

- ¿Pero ha averiguado qué pasa?

- Hemos tenido un contacto permanente con los directores del hospital Abel Gilbert, Guasmo sur y Monte Sinaí.

- ¿Y cuál es el resultado? ¿Hubo desorganización?

- Hubo un exceso de demanda, no puedo hablar de desorganización. Lo que tengo que hablar es de la respuesta que dimos para el manejo de esos cuerpos y tuvimos una respuesta coherente en términos de organización para una inhumación digna.

- Insisto, ¿qué hacemos con los cuerpos que no aparecen y con las denuncias sobre mala manipulación de cadáveres?

- Esas se tendrán que ver una por una. El caso de la señora del hospital Guayaquil tendrá que ser investigado e identificarse a los responsables. Ahí hubo un descuido, pero está en investigación.

- También hay muchos otros, ¿están investigando todos?

- Ese es el único caso que tengo en mis manos, del que he recibido información. No tengo ninguna otra denuncia sobre ningún problema de fallecidos dentro de los tres hospitales del ministerio.

- Pero usted dice que el ministerio de Salud es el que controla...

- El Ministerio de Salud y el hospital. No sé adónde quiere llegar usted con tanta pregunta al respecto. Estoy tratando de contestar de la manera más expresiva.