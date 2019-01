La escasa originalidad no inclinará los votos

Variedad de nombres, pero propuestas similares. En esta fase de la contienda por la Alcaldía de Guayaquil, en la que gran parte de los candidatos han revelado las primeras líneas de sus propuestas sobre temas sensibles para la ciudadanía, es fácil identificar que las soluciones que proponen a los guayaquileños son muy parecidas, por no decir iguales.

Ante el mal de la drogadicción, no hay uno que no proponga crear centros de rehabilitación. Frente a los valores de las multas de tránsito, calificados por algunos postulantes como excesivos, no hay quien no plantee reducirlas o por lo menos revisarlas. Mientras que al hablar de los comerciantes informales la respuesta común es la legalización.

Es obvio pensar que los mismos problemas empujen a proponer similares soluciones, pero hasta qué punto ‘subirse al mismo tren’ que la gran mayoría es redituable frente a una contienda electoral y, sobre todo, cómo queda el ciudadano ante un abanico de candidatos con un mismo discurso.

¿Redituable? Poco. “El error más que de los candidatos es de los consultores y asesores que tienen. Hay que estudiar más a los contrincantes que al cliente. Buscar lo que están haciendo para diferenciarme de los demás porque caso contrario caigo en el mismo discurso y se ponen en una misma posición”, comenta el consultor político Daniel Molina.

Esta es una práctica “muy común” en los candidatos que están por debajo de los primeros puestos en intención de voto, acota el experto, “porque piensan que al repetir lo que proponen los candidatos que están arriba de las encuestas se van a pegar a ellos”. Es un error, complementa. “Más bien si se diferencian pueden subir sus cifras en las encuestas. Ahí está la habilidad del consultor: cómo hacerlo subir, cómo generar debate, cómo mejorar la propuesta del otro y diferenciarme. Es como el estudiante en la universidad, a todos les dan el mismo material, los mismo libros, pero lo que te hace exitoso en la vida es ser diferente”.

Para el también consultor político y director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación, Jorge León, esta práctica tiene otro origen: la poca seriedad en el trabajo a largo plazo dentro de las organizaciones políticas. ¿Por qué? A su criterio existen organizaciones políticas que dedican mayor tiempo a escoger al candidato a determinada dignidad que en elaborar la estrategia de campaña y las propuestas. “Por eso te toca montarte en el carro de lo que todos están hablando para que te presten atención. Eso habla mucho de las organizaciones políticas, de su seriedad y de lo que van a hacer. Eso pasa por tratar de meter a gente de última hora en una elección y no haber construido una estrategia y levantado toda la información pertinente para las propuestas. Siempre hay que llevar a la política a ser mucho más propositiva”.

Y en medio de esta baraja de 17 candidatos y del constante bombardeo de las mismas o similares ideas está el votante. Frente a este panorama, se podría pensar que el elector indeciso está atravesando un serio dilema entre una maraña de rostros y propuestas con poco brillo, pero el consultor político Camilo Severino cree que es todo lo contrario. “Se lo ponen muy fácil al elector. Son 17 candidatos, de los cuales 10 dicen lo mismo y la mayoría no son conocidos. El elector termina definiendo el tema en dos candidatos y el resto termina siendo un pelotón del montón y no llegan a más”.

Pero si la mucha o poca originalidad de las propuestas no inclina la balanza a favor de uno u otro candidato, ¿qué la inclina? “El nivel de certeza”, responde Severino. “El elector quiere cambio o continuismo y quiere votar por una propuesta de un candidato que le dé ciertas certezas de obtener lo que ellos quieren”.

Para León, el candidato debe llevar sus propuestas al siguiente nivel: del qué hará al cómo lo hará. “Al final eso va a pesar en la mente del ciudadano sobre cuál será el modelo de gestión de determinado candidato”, considera el experto quien además cree otro factor puede inclinar esa balanza. “Sabemos que el ciudadano de a pie no se da tiempo de leer las propuesta y mucho menos cuestionarlas. Es por eso que el partido y el modelo que representa jugará un factor fundamental”.

Mientras que Molina es de los que cree que el contacto con la gente da ese plus que las propuestas necesitan. “Las propuestas pueden ser muy bonitas pero si sabes cómo explicarlas al elector en su casa, cómo generar ese sentimiento que luego esto genera el voto. Ahí está la diferencia”.