El voto nulo es un jugador silencio: ¿qué decidirá el movimiento indígena?

Los resultados electorales del domingo pasado fueron tan apretados y polarizados que, por primera vez, han puesto en primer plano al voto nulo y a una votación que normalmente sería irrelevante como la de Leonidas Iza, con un triste 5 % del electorado.

¿Qué tienen de especial esta vez el voto nulo y la votación conseguida por el dirigente indígena? Que el nulo con un 6,80 % del electorado quedó en tercer lugar y que Iza ha sido elevado por periodistas, analistas y políticos a la categoría de árbitro para la segunda vuelta. Es decir, que Iza es considerado como quien va a inclinar hacia dónde van los votos que consiguió y que con una decisión suya puede ganar uno de los candidatos, particularmente Luisa González.

(Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2025: Un ojo electoral a lo profundo de dos provincias)

¿Se activará el voto nulo?

En 21 provincias terminó el procesamiento de actas y CNE instala audiencia pública Leer más

Pero la realidad siempre se encarga de relativizar las cosas: ni todo el voto nulo va a activarse necesariamente en votos positivos por uno de los candidatos en segunda vuelta, ni Iza o su movimiento son capaces de endosar sus escasos votos. Lo primero porque el porcentaje del voto nulo está dentro de los valores registrados desde el retorno a la democracia (por lo que no será muy fácil reducirlo) y lo segundo porque el voto de Pachakutik tiene lógicas intrínsecas que hacen imposible saber si es endosable o no.

Estos dos fenómenos se resumen en un rifirrafe que tuvieron, en redes sociales, el expresidente prófugo de la justicia Rafael Correa y Leonidas Iza. Correa, en su torpe afán de que Iza endose los votos a su candidata Luisa González, cuestionó el llamado voto nulo ideológico por el que Pachakutik militó durante las elecciones presidenciales de 2021, donde Guillermo Lasso venció al candidato de Correa de ese entonces, Andrés Arauz. La torpeza de Correa fue evidente: Iza había dicho en su cuenta de X que las actuales circunstancias del país no son las mismas que cuando se optó por el voto nulo ideológico y que esta vez la decisión sería distinta, pero el expresidente aparentemente no entendió y le replicó recordando las elecciones del 2021.

En una entrevista, Iza había dicho que esa carta (el nulo ideológico) ya se jugó y que este “no es el escenario” para repetir esa forma de votar en la segunda vuelta electoral. En lugar de aprovechar el argumento de Iza y seguirle la corriente, Correa le contradijo: “Leonidas: nunca lo fue... Eso hizo presidente a Lasso en el 2021”. Aparentemente, Iza no lo tomó bien y escribió lo siguiente: “Estamos en 2025, no en 2015. La historia es un proceso dialéctico. ¿Quiere hablar de historia? Bien. ¿Se ha preguntado por qué del nulo ideológico? Aprendamos de la historia”.

Correa, entonces, se picó y le dijo: “Yo también te la puedo recordar y desmentir infamias, pero prefiero estar a la altura de la historia y de la tragedia que vive el país. Hasta aquí llego” y luego de transcribió una estrofa de una canción del cubano Silvio Rodríguez. «Será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio».

La referencia al voto nulo ideológico que hizo Correa tiene como antecedente la elección de 2021. En esos momentos, el voto nulo ideológico de Pachakutik aparentemente inclinó la balanza, en segunda vuelta, a favor de Lasso. En lugar de aceptar la propuesta de Iza de no repetir esa decisión, Correa lo contradijo.

El voto nulo ideológico

PSC: "No hemos apoyado a ningún candidato de Rafael Correa. No lo haremos ahora" Leer más

¿Qué incidencia podría tener el voto nulo ideológico actualmente? Muy difícil saberlo, en especial por el bajo porcentaje de votos en el que Iza podría tener incidencia con una decisión suya o de sus compañeros de la dirigencia indígena. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, un voto nulo podría ayudar a uno de los candidatos, particularmente a Daniel Noboa, a impedir que su contrincante aumente su votación. La experta en comunicación política, Caroline Ávila lo puso en estos términos en una conversación que tuvo con EXPRESO. “Si el presidente-candidato Noboa tan solo lograra lo mismo que pasó en la elección anterior (que Pachakutik vote nulo) podría ganar, porque prácticamente fue por ese motivo que Guillermo Lasso le ganó a Andrés Arauz en 2021: por un histórico voto nulo”.

La tesis de Ávila se sustenta en lo que se llama la “desmovilización” del voto. “No es tanto que voten por una candidatura, sino que no voten por la otra. Eso es más que suficiente”, sostuvo Ávila al definir la “desmovilización del voto”. En otras palabras, para Noboa lo mejor sería que aumente el voto nulo: así podría impedir que González consiga el porcentaje que le falta para ganar en la recta final. Aunque es sabido que los endosos de los votos no son determinantes, lo cierto es que Iza no va a apoyar lo del voto nulo.

Y si bien no ha anunciado cuál es el candidato de su preferencia, lo cierto es que la mayor parte de sus declaraciones han sido en contra de Noboa. Es más, en una entrevista en Teleamazonas la mañana del viernes 14 de febrero, sugirió que Luisa González no es títere de Correa, lo que fue una forma de alentar su candidatura por encima de la de Noboa.

Los votos de Iza difícilmente son endosables, como cree Correa, por un motivo muy simple: el voto rural de las comunidades indígenas no tiene mucho que ver con el voto que Iza tuvo en los centros urbanos. La conducta de las comunidades indígenas normalmente es pragmática: se vota a favor del que parece que más les va a ayudar, mientras que la conducta del votante urbano de Pachakutik es mucho más ideológico y contestatario.

Iza se ha presentado como una opción exitosa en la primera vuelta y muchos la han visto así. Sin embargo, si se piensa que durante los paros de 2019 y 2022, este dirigente se presentaba como representante único de los ecuatorianos, la votación en realidad es un fracaso.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ