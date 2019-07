Alvarado quiere rendir su versión vía Skype en el caso Arroz Verde

El exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado quiere ampliar su versión sin juramento para la que ha sido convocada por la Fiscalía, pero vía Skype. Este lunes 1 de julio a las 14:30 había sido convocado por la Fiscalía en el caso que investiga los presuntos aportes ilegales que habrían efectuado contratistas del Estado a la campaña del movimiento PAIS entre 2013 y 2014.

Alvarado no se presentó. Según César García, uno de sus abogados, Alvarado “precautelando su integridad no va a acudir a la Fiscalía” y por eso su defensa ha solicitado la mañana de este lunes 1 de julio de 2019, que se le permita ampliar su testimonio pero por vídeoconferencia. El abogado precisó que si la Fiscalía quiere aclarar las cosas no debería importarle la forma como rinda la versión. García no dijo si su cliente está o no en el país pero dijo que ya la Fiscalía recibió la versión, por ejemplo, de Galo Mora quien habría estado en su despacho. Mencionó que desde la Fiscalía General la tarde de este lunes estuvo lista para darle asistencia la patrocinadora Vanesa Zavala. Agregó que la Fiscalía debe pronunciarse por escrito “si escuchar la versión ampliada o perseguirlo”. El pasado 31 de mayo la jueza Daniella Camacho dictó una orden de detención con fines investigativos para Alvarado, Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Solo los dos últimos pudieron ser apresados y recibieron cargos la madrugada del 1 de junio. La Policía no pudo ubicar el domicilio de Alvarado. Esta era la segunda convocatoria para el exministro y se dispuso bajo prevenciones de ley.

La Fiscalía investiga a Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras de Rafael Correa sospechosas de integrar una supuesta organización conformada por contratistas del Estado, personas jurídicas privadas y funcionarios públicos involucrados en el caso de los supuestos aportes ilegales a la campaña de PAIS.