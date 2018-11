Vicuña acepta que recibió contribuciones por “responsabilidad militante”

La última semana de noviembre ha sido dedicada a investigar sobre casos de ‘diezmos’, ya no en la Asamblea, sino ahora en Vicepresidencia. Eso fue lo que expuso Polibio Sagbay en una declaración juramentada en la que acusa directamente a María Alejandra Vicuña de hacerlo, en su período como asambleísta.

Vicuña dio este 29 de noviembre una entrevista en radio Majestad, donde contestó preguntas a los periodistas Alexis Moncayo y Fabricio Vela en el programa A Primera Hora. Estas fueron algunas de ellas y Expreso las recoge aquí.

- ¿Le depositaron en su cuenta bancaria de Machala, el señor Sagbay, siendo funcionario en su despacho recursos económicos, trasferencias o depósitos, de la cuenta de él a su cuenta personal? En primera instancia él decía que eran $ 300 y que luego cuando fue ascendido al cargo de asesor llegó a unos $ 1.400

- Eso nunca ha estado en discusión, eso está ahí, está en las transferencias.

- ¿Usted acepta que hubo esos depósitos?

- Ese no es el inconveniente. El tema es que cuando declara bajo juramento, mintiendo y eso es perjurio, que era una obligación, una condición y prácticamente una extorsión para ingresar o para mantener el cargo. Eso es absolutamente falso. Él como todos, dentro de los que me incluyo que somos militantes, tenemos la responsabilidad militante, es uno de nuestros deberes de acuerdo al régimen orgánico de una organización que en el caso de la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) que está desde 2005 y posteriormente parte de Alianza País desde 2006. Todos los regímenes orgánicos de las distintas organizaciones políticas y, los invito a revisar no solo la de Alianza País, revisen el de Partido Social Cristiano, el de CREO; el financiamiento fundamental de las organizaciones política proviene del aporte de los militantes. Eso expresa el propio Código de la Democracia.

ABA es una organización de hecho no de derecho, que tiene cerca de 15 años de funcionamiento.

- ¿ABA no está en el registro electoral?

- No, porque nosotros decidimos ser parte integrante de Alianza País y las firmas que se recogieron en uno y otro momento fue para Alianza País y así ayudamos a construir este proyecto político.

- ¿Los depósitos entonces están? ¿Usted no niega que eso exista?

- Ese no es el problema, el problema es lo que dice mintiendo de forma infame sobre la motivación para este tema.