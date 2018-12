Aún no hay fórmula que alivie el golpe del alza de la gasolina

El Gobierno Nacional analiza compensaciones al sector pesquero y camaronero del país, luego de que ayer fuera publicado en el Registro Oficial el decreto ejecutivo que obligará a ambos sectores a pagar el mismo valor por la gasolina diésel que pagan otras industrias.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner; el ministro de Finanzas, Richard Martínez; y el de Comercio Exterior, Pablo Campana, se reunieron ayer con delegados de ambos sectores en la ciudad de Guayaquil para analizar el tema. De la cita no salió ningún mecanismo que pueda aliviar la carga de costos que desde el 15 de enero próximo, según reza el decreto ejecutivo, entrará en vigencia.

El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, confirmó que de la cita no salió ninguna resolución, pero sí lo que esperan. “Hemos acordado crear un mecanismo ágil, rápido, verificable, auditable, medible, para que pueda existir algún tipo de compensación. No tenemos nada concreto. Ellos están estudiando el tema”.

Según el dirigente pesquero, existe una diferencia con respecto al precio internacional actual que es más o menos de 70 centavos de dólar, valor que el sector “no lo puede asumir”.

Recordó que hace tres meses hubo un aumento neto de 25 centavos de dólar en el precio de la gasolina que utilizan y que no se habló de compensaciones. Ahora es el Gobierno el que los convoca para analizar el tema frente a la medida del nuevo decreto, tomando en cuenta que los sectores de la pesca y acuacultura generan para el país 4.800 millones de dólares por concepto de exportaciones.

Leone prefiere no ahondar en los mecanismos que se barajan, al igual que el sector camaronero. José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, considera que el margen para maniobrar es muy estrecho y lo justifica así: “En Ecuador es muy caro producir. Tenemos una estructura de costos poco flexible con una moneda que no se puede depreciar... Habrá que buscar ese espacio para evitar este impacto económico y no restar competitividad a las exportaciones”.

El ministro de Finanzas, en declaraciones anteriores, adelantó que las compensaciones a ambos sectores podrían traducirse en transferencia directa o certificados tributarios. Y entre los beneficiarios estará el sector exportador. A partir del 4 de enero próximo tendrán una nueva reunión con autoridades gubernamentales, en la que esperan algo concreto.

Otros datos

El precio

El decreto establece que Petroecuador determinará el precio mensualmente tomando en cuenta el almacenamiento, el valor promedio ponderado del combustible más costos de transporte y otras variables. Petroecuador vende actualmente el galón de diésel a otras industrias en $ 2,50 y $ 2,60.

Las cifras

Existen 653 embarcaciones del sector pesquero en todo el país que consumen en su totalidad 65 millones de galones de diésel al año. De estas, 118 son naves atuneras. Según Leone, únicamente este último sector consume 47 millones de galones de combustible anualmente.