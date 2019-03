“Un puente hacia Puná es solo un sueño de Disneylandia”

En días pasados el candidato a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, prometió en Posorja construir un viaducto de 2.900 metros para unir el continente con la isla Puná. ¿Qué tan factible es hacer esta obra? El doctor José Modesto Apolo habla de lo que implicaría para la navegación y para las arcas de Guayaquil una obra de tal magnitud.

- Es posible hacer la obra ¿pero es factible?

- Mi amigo Jimmy Jairala debería pensar dos veces antes de ofrecer sueños de Disneylandia, cómo hace un puente que una al continente con la isla Puná. No ha podido con el dragado del islote el Palmar, en donde pierde 6-0.

- ¿Un puente de esa magnitud y en esa zona afectaría a la navegación en un área por donde entra y sale casi el 90 % del comercio exterior?

- Unir el continente con la isla Puná significaría que los barcos que entran al puerto de Guayaquil, luego de que las líneas navieras paguen la tasa por el dragado y poder ganar en eficiencia, tendrían que pasar por un puente que debería 117 metros de altura, porque eso es lo que tiene el puente de Las Américas en Panamá, para permitir que los buques postpanamax pasen por debajo del puente. Para ofrecer un puente de esa magnitud, que no puede costar más de 120 millones de dólares, hay que ver el costo beneficio de lo que representa ese ofrecimiento, las personas que viven en Puná con el dinero que se va a gastar en esa obra podrían tener cosas de mayor beneficio.

- ¿Quién terminará pagando el costo oneroso del puente a Puná que ha prometido el candidato Jimmy Jairala?

- Es lamentable que ofrezca obras innecesarias para pretender obtener la simpatía electoral de los cerca de seis mil habitantes que tiene la isla Puná y se comprometa a realizar una obra de infraestructura de poca utilidad para los isleños. Además no se puede interrumpir la navegación del principal puerto del Ecuador, por el que se movilizan cerca del 85 % del comercio exterior del país, y que va a aumentar su capacidad de recepción de barcos de última generación, una vez que se haya concluido el dragado de profundización del canal de acceso que ha licitado la Municipalidad de esta ciudad.

- Qué significa, en general para la navegación, un puente de este tipo. Qué dicen las normas internacionales de Seguridad de la OMI, por ejemplo.

- Esta obra no tiene ninguna utilidad práctica.

- ¿Podría compararse con el puente basculante que lleva a la isla Santay y que ha tenido ya dos accidentes. Se corre ese riesgo porque además Posorja y Puná son zonas de pesca por donde pasan también grandes barcos atuneros?

- Parece que no es suficiente el haber secuestrado la navegación del río Guayas con el puente peatonal que une Guayaquil con la isla Santay, construido por el Gobierno de Rafael Correa, a pesar de los informes negativos de todas las instituciones involucradas, como la Dirnea, la Subsecretaría de Puertos y la Municipalidad de Guayaquil. Estoy seguro de que las 60 familias que habitan la isla Santay hubieran sido beneficiadas en mejor forma, si se les repartía los cerca de 12 millones que costó el puente peatonal, aberración que nos ha impedido a los guayaquileños de disfrutar de la estampa icónica de Guayaquil, con la Fragata Guayas atracada al muelle del Yatch Club Naval, pues el riesgo que corre la embarcación al navegar a través de los pilotes de la parte basculante del puente, ha hecho, que con razón la Armada del Ecuador no arriesgue la integridad de la nave, y por tanto, el muelle base de la Fragata que era el de Yatch Club Naval, se encuentre sin uso alguno.

- Se han detectado fallas en ese puente ¿es una opción demolerlo y dejar solo el que está del lado de Durán?

- Considero de la mayor importancia para la ciudad, el liberar a Guayaquil de este secuestro náutico, demoliendo ese obstáculo construido ilegalmente, pues no solamente que se lo hizo sin permiso alguno, y con informes negativos, sino que también viola las disposiciones del Código de Policía Marítima, al obstaculizar una vía navegable. Los isleños quedarían comunicados con el continente a través del otro puente peatonal que une la isla con el sector de Durán.

- Se dice que el costo de llegada al Malecón de la Fragata Guayas no solo es peligroso, sino muy oneroso. ¿Por qué?

- Actualmente ya esa imagen no se puede ver con frecuencia porque para poder cruzar el basculante deben tomarse medidas tan caras y tan complicadas como el uso de cuatro remolcadores para que no corra riesgos, obviamente la Armada no entra en esos gastos porque son excesivos y también porque la situación del país no está para esas aventuras.

- Volviendo al Palmar, EXPRESO publicó que se ha firmado una adenda entre la Prefectura y Serdra para mover el cronograma ¿Tiene capacidad Serdra para dragar el islote y la seriedad como para que las empresas internacionales respondan a una licitación para traer una draga?

- El islote el Palmar está conformado por una combinación de arena, arcilla y limo y tiene un área de más de 60 hectáreas. Su formación se debe entre otras cosas a la diferencia de la velocidad de la corriente de los ríos Daule, cuya sedimentación aporta con un 40 % y Babahoyo, con 60 %. La solución no es solamente el dragado del islote, sino una labor integral que evite la formación de este, pues de otra manera el dragado sería una solución temporal, hasta que los materiales en suspensión y la sedimentación de los ríos Daule y Babahoyo, vuelvan a formarlo. Lo importante no es saber si Serdra tiene con sus dragas la capacidad o no de dragar el Palmar, sino que hay que hacer un estudio completo de la morfología de los ríos Daule y Babahoyo, sus corrientes y las soluciones a largo plazo, pues de otra manera, no tendrá solución la sedimentación ocasionada por los ríos que he mencionado.