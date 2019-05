Espinosa: sesión doble para defenderse

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, optó por defenderse por duplicado. Asistió personalmente a las comisiones de Salud y de Fiscalización para responder a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas para la detección de VIH Sida y de algunos medicamentos. La funcionaria, con apoyo de una presentación en Power Point y de varios documentos, afirmó que las acusaciones del medio digital La Posta son falsas, que las pruebas presentadas nunca fueron contrastadas y que se “manipularon” los informes sobre los que se basa el reportaje. Estos fueron sus argumentos ante los cuestionamientos que rodean el tema:

Pruebas para el VIH

1. Afirmó que la adquisición de las pruebas para el VIH forman parte de un convenio internacional suscrito el 23 de junio del 2016, y que el mecanismo de adquisición fue a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que la selección de los proveedores está a cargo de la oficina central del UNFPA de Naciones Unidas en Dinamarca y que los productos son certificados por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, dijo que ante la alerta que se dio, el Ministerio de Salud dispuso a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) hacer una verificación y las pruebas no están siendo utilizadas en la red pública de salud.

Denuncia sustentada en informes del propio organismo de control

2 Espinosa considera que los informes fueron manipulados y descontextualizados, porque se hace referencia a dos de los cuatro informes que se presentaron y en el cuarto se certifica que no hay problemas en las muestras, y que a pesar de que en el documento no se recomienda la retirada del producto, no está siendo utilizado.

Resultados falsos

3. La ministra Espinosa insistió en que las pruebas no son para diagnóstico sino que es para detección. Explicó que cuando una prueba sale positivo, el protocolo a seguir es que se debe tomar una nueva prueba ya con otros procedimientos, en sangre y estableciendo un protocolo en donde se explica al paciente, lo que se está haciendo. “Es falso que la prueba diagnostique, es solo para detección, y cuyo resultado debe pasar a una nueva prueba que certifique esta posibilidad.

Casos de VIH Sida en el país

4. Según la estadística que tiene el Ministerio, se mantiene en una media desde hace varios años. En el 2016 fueron 4.800 casos; en el 2017 fueron 3.500 casos; y en el año 2018 fueron 4.000 casos. “Es decir, el promedio se mantiene exactamente el mismo, y esto está dentro de los estándares planificados y lo que la organización ONU Sida considera que es lo que se esperaba”.

Denuncias sobre desinfectantes contaminados.

5. Este fue un caso que se dio en el Hospital Militar donde se dio la alerta y de forma inmediata el Arcsa llevó adelante un proceso sancionatorio. “El 16 de noviembre del 2018, el Hospital Militar pone la alerta; el 17 de noviembre se pone en cuarentena el producto y el 23 de noviembre se sanciona al proveedor con la suspensión de las buenas prácticas de manufactura y del registro sanitario y se le obligó a retirar todo el producto del mercado. En cuanto al medicamento paracetamol, la ministra indicó que también hubo sanción al proveedor quitándole como proveedor en el portal de compras públicas.

Juicio político

6. “Los asambleístas están en su pleno derecho, yo me atrevo a pensar que ha habido falta de información para algunos asambleístas que les ha motivado a tener esta preocupación y existe toda la apertura del Ministerio para darles los elementos, para que ellos también puedan generar su criterio pero con todos los argumentos. Lastimosamente la asambleísta no ha pedido ni mi comparecencia, ni ningún pedido de información, que nos permita contrarrestar y dar nuestros argumentos”.