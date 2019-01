Venezolanos celebran frente a su Embajada en Quito autoproclamación de Guaidó

Al menos un centenar de venezolanos se congregó frente a su Embajada en Quito para celebrar la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente de Venezuela” y su reconocimiento por parte de varios países, entre ellos Ecuador.

Bajo las consignas de “Libertad”, “Ya se cagó este Gobierno dictador”, los congregados corearon con entusiasmo y ondeando banderas venezolanas.

También portaban carteles, algunos que decían “Fuera ilegítimo Nicolás Maduro, rata inmunda”, “Vete ya, basta de tantas mentiras, hambre y muertes. Fuera de nuestra Venezuela”.

La movilización fue vigilada por efectivos policiales, y en ella los participantes entonaron el himno venezolano y pedían la destitución y expulsión del personal de la legación diplomática.

“Decimos no a la xenofobia, no a la violencia, el llamado también a las fuerzas armadas venezolanas bolivarianas de Venezuela, no a la opresión de nuestros combatientes allá en las calles venezolanas”, manifestó Josué López, un venezolano que quiso mostrar su entusiasmo frente a la Embajada.

El migrante venezolano dijo que en su país “están como nosotros protestando y caminando por la libertad, luchando por la soberanía del país y lo que queremos es la libertad y que de una vez por todas se acabe tanto egoísmo y tanta miseria”.

Por su parte, Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, dijo tener un sentimiento “indescriptible de felicidad y libertad, un sentimiento de seguramente vivieron nuestros pueblos en la época de la colonia”.

Afirmó que en aquella época “Venezuela ayudó a liberar, y en este momento la comunidad internacional nos está apoyando y nos está ayudando a libertar el país”.

Febres Cordero insistió en que la comunidad venezolana en Ecuador, compuesta por 250.000 personas, de acuerdo a los datos de la Cancillería, comparten “la alegría de que tenemos un nuevo presidente” y que “por fin Venezuela es libre y soberana de verdad”.