12 millones de dólares para combatir la influenza

En el malecón de la familia, en Milagro, se efectuó este jueves 21 de noviembre el lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza con la que el Gobierno pretende inmunizar a cuatro millones y medio de personas dentro de los llamados grupos prioritarios.

La campaña terminará el 28 de febrero del 2020 y su ejecución demanda una inversión de 12 millones de dólares.

La ministra de Salud, Catalina Andramuño, quien inauguró el evento, explicó que se aplicará una vacuna trivalente que combatirá los virus AH1N1, H3N2 y la cepa del virus Tipo B en todo el territorio nacional.

Es decir, desde ayer, en todo el país, existen las dosis de vacuna para aplicarles a los niños menores de 5 años, embarazadas, aquellas que recién alumbraron, personas privadas de libertad, adultos mayores, discapacitados y personas con enfermedades crónicas.

Aquellos que por algún motivo no pueden acercarse a los centros de salud para recibir la vacuna, serán visitados en sus hogares por el personal del programa El Médico del Barrio.

Ángel Albán, un adulto mayor que padece de diabetes fue uno de los asistentes al acto. Aprovechó la presencia de las carpas habilitadas para solicitar la vacuna. El hombre dijo que por su estado de salud no puede dejar de aplicarse la dosis, pues sus defensas son bajas y puede ocasionarle problemas.

“Antes pagaba $476 pero desde que el Gobierno la aplica gratuitamente, yo me la aplico cada año. No me descuido para nada”, indicó el adulto mayor.

En la misma fila, esperando ser atendida, estaba Gloria Guerra Anchundia, quien se mostró agradecida por la vacuna que recibió. “Nosotros a nuestra edad debemos estar prevenidos porque en época invernal nos puede caer cualquier enfermedad”, agregó.

Como parte del evento que duró cerca de una hora, hubo presentaciones artísticas de grupos folclóricos de Santa Elena y Milagro.

La ministra Andramuño mencionó además que en cumplimiento a la Constitución del Ecuador, cualquier extranjero que viva en nuestro territorio puede acceder a la vacuna, siempre y cuando, sea parte de los grupos prioritarios.

La coordinación con instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Universidad Estatal de Milagro, es fundamental para poder detectar a los principales beneficiados de la campaña.