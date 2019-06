Urgencia por llegar hasta la frontera sur

Rudolf Carache, de 66 años, rompe en llanto cuando habla de su amada Venezuela, tantos recuerdos que le vienen a su mente al dejar su patria, con la esperanza de que algún día cambie de Gobierno y puedan regresar.

Ella salió hace una semana desde Maracaibo con su hija de 24 años y sus dos nietas. Logró reunir 200 dólares y partió rumbo a Colombia. En la frontera de Rumichaca la plata se le acabó, por lo que desde ahí ha sido un periplo, pidiendo dinero hasta llegar a Huaquillas, provincia de El Oro, donde pugnaba para ingresar a Perú que desde las 00:00 de hoy empieza a solicitar la visa a los ciudadanos venezolanos.

Carache no tenía la visa, así como más de 5 mil de sus compatriotas que estaban contra el tiempo, pues querían ingresar a Perú, algunos para quedarse y otros para ir rumbo a Chile o Argentina. La mujer comentó que desde hace seis meses ha intentado sacar su visa en Venezuela, pero la citaban después de un año para poder obtenerla. “No podía esperar tanto tiempo, ya no se puede vivir en mi país, no hay gas, no hay comida, no tenemos nada”, dijo mientras sus nietas comían unos tallarines que les regalaron en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf).

Como ella, son más de 6 mil venezolanos que se agolpan diariamente en el Cebaf. Luis Moreno, funcionario del control fronterizo de Perú, dijo que, desde el miércoles 13 de junio, diariamente han recibido cerca de 7 mil venezolanos, pero ayer por ser el último día de plazo, antes de pedir la visa, llegaron a unos 8 mil. “Todos los que lleguen al Cebaf hasta las 00:00 van a ser atendidos, a partir del primer minuto de la hora indicada, los que lleguen a la frontera no van a poder entrar sino tienen la visa humanitaria”, dijo el funcionario.

Casi 12.000 venezolanos llegaron a Perú en los últimos tres días, en vísperas de que Lima empiece a exigirles visa y pasaporte, mientras otros miles hacían filas ayer para ingresar en el puesto fronterizo con Ecuador. “Ayer (el jueves) ingresaron 5.600” venezolanos a Perú, dijo Regina de la Portilla, portavoz de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras trabajaba con decenas de funcionarios peruanos y de varias organizaciones internacionales atendiendo a estos migrantes en el puesto fronterizo de Tumbes.

Los 5.600 del jueves se suman a otros 6.000 que entraron en los dos días previos, según el gobernador de Tumbes, Wilmer Dios. En los últimos meses ingresaban a Perú un promedio de 1.500 venezolanos por día, según la Superintendencia de Migraciones, casi todos por el paso de Tumbes después de cruzar Colombia y Ecuador.

Alegando razones de seguridad, el Gobierno peruano anunció la semana pasada que los venezolanos necesitarán a partir de hoy una visa humanitaria y pasaporte para ingresar al vecino del sur, donde ya hay unos 800.000 migrantes que escaparon de la aguda crisis en el otrora próspero país petrolero.