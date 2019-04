Tres venezolanos sentenciados a 34 años de prisión en Ambato

Abrazó a los jueces y al fiscal porque se “hizo justicia” por la muerte de su hijo. Rosa Cando no ha descansado desde aquel fatídico 1 de enero de 2019, en el que su hijo Jonathan Cando, de 20 años, fue asesinado con dos puñaladas a manos de Anderson Delfín, de 34 años y nacionalidad venezolana.

Jonathan era el único varón entre tres mujeres y el día de su muerte lo tiene grabado en su corazón. “Mi hijo no volverá. No me lo devolverán, pero se hizo justicia con el asesino”, expresó entre lágrimas la progenitora.

La audiencia de juicio empezó el martes 23 de abril y, a las 08:30 de este jueves 25, el Tribunal Penal dictó la sentencia de 34 años y 8 meses de prisión para el responsable.

El progenitor Luis Pantoja solicitó que las autoridades revisen documentos y el historial judicial de quienes ingresan al país. “Acá han ingresado mucha gente mala. En Tungurahua en menos de un año cuatro personas han sido asesinadas por venezolanos, uno de ellos mi hijo. Deben revisar documentos así como nos piden a los ecuatorianos cuando vamos a otro país”, sostuvo.

El fiscal Galo Romero defendió el caso y presentó todas las pruebas al Tribunal Penal. Narró que el hecho ocurrió en la fiesta de inicios del nuevo año y ahí Anderson Delfín también hirió a otras dos personas que son primos de Jonathan.

Santiago Lalaleo fue uno de los heridos, recibió tres puñaladas de parte del extranjero, estuvo en terapia intensiva y logró salvarse. Recordó que estaban entre siete personas en la fiesta del barrio en Pinllo y el sentenciado se les acercó para llevarse una botella de licor, le pidieron que se aleje y no haga bronca y Delfín enojado sacó un cuchillo, hirió a dos y causó la muerte de Pantoja.

Otros dos sentenciados

Wilfrido Marín de 32 años y Luis Rodríguez de 22 años de nacionalidad venezolana también fueron sentenciados con 34 años y 8 meses de prisión por el doble asesinato ocurrido la tarde del 20 de noviembre del 2018.

Santiago Córdova y Sneider Cusme fueron las víctimas. El crimen se habría originado por robo. Los dos extranjeros golpearon y asfixiaron con formol a los dos amigos dentro de un patio de carros en el sector San Antonio en Ambato, provincia de Tungurahua.