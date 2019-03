Los olvidos que impiden el despegue

Bautizada por los cañaris -hace cientos de años- como Guapondelig, un valle tan grande como el cielo, hoy Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca es la capital azuaya y el centro económico de la Sierra austral. La Atenas del Ecuador . Sin duda, la tierra prometida... Pero, detrás de esa majestuosidad, arquitectura e inmensa cultura, hay olvidos que frenan su despegue: el sueño de un tranvía en funcionamiento, una terminal terrestre que no está a la altura, un mercado mayorista colapsado y un aeropuerto que intenta alzar el vuelo.

“Ya debía estar listo hace rato”, espeta Máximo Flores desde el parque central, sentado en el borde de un jardín de flores. Nacido en esta ciudad, atravesada por los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara, cuenta que este nuevo sistema sí es un aporte al turismo y a la modernidad. “Pero...” Siempre hay un pero. “El precio tiene que ser de 25 centavos de dólar”, propone. Karina Agudo, en cambio, no sabe nada del tranvía. Y es escéptica, piensa que su funcionamiento no va a ayudar en mucho.

El actual alcalde y también candidato para la reelección, Marcelo Cabrera, ha señalado que la posible tarifa es de 35 centavos. Pero la decisión final la tiene el Concejo Cantonal.

Viernes, 08:00. Coincidencia o no, en plena época electoral, inicia la circulación del tranvía en Cuenca. Con ciertas restricciones, opera con frecuencias. Solo grupos prioritarios acceden a los vagones. Entonces Cabrera justifica: “Antes de que soñara con ser candidato (nuevamente), dije que el 8 de marzo iniciaba la operación del tranvía...”. El proceso de formación será de 60 días y gratuito.

Una obra que ha costado 280 millones de dólares y que, según Gustavo Jara, candidato por Fuerza Compromiso Social, solo soluciona 1 de cada 8 pasajeros que necesitan ser transportados (aún cuando los estudios señalan que trasladará alrededor de 150.000 pasajeros al día) ha sido el punto álgido de los políticos.

También la reubicación o remodelación de la terminal terrestre de Cuenca, una infraestructura que, según los usuarios, no cumple con el nivel. Los cables serpenteantes cuelgan desde el techo, algunos asientos están dañados y sin esponjas, comerciantes dicen que no hay zona wifi... Eso sí, está muy limpio. Extremadamente pulcro si se compara con otras terminales. Huele muy bien. El baño, aunque con un costo de 15 centavos, está aseado. Pero no todo reluce.

Luis Morales es propietario de un bazar. Apuntando desde la sala de espera hacia los daños producidos por los años, el hombre recuerda que en mucho tiempo no ha habido un cambio. Lo único: los letreros de los locales y una boletería que hasta ahora continúa vacía. De moderno, nada. Incluso el torniquete que deben atravesar los pasajeros para acceder a los buses luce antiguo.

Si la terminal sale de allí, dice uno de los políticos, el edificio servirá para levantar un centro para adictos, aprovechando que el tema está en boga. Pero, ¿qué piensan los usuarios? Paúl Espinoza, conductor de un bus de Turismo Oriental, considera que la solución sería la construcción de dos terminales, una en el sur y otra en el norte, para relajar el tráfico de vehículos y de pasajeros dentro de la misma terminal. Y también fuera; el tránsito, en horas pico, colapsa. “¿Se aliviará con el tranvía?”, se preguntan los habitantes.

A unas cuadras de la terminal está el Aeropuerto Mariscal La Mar. Un espacio moderno, aunque pequeño. Apenas caminan unas cinco personas por los pasillos. En realidad, hay muchas más haciendo fila en una cooperativa de ahorro que está situada dentro.

Como en las grandes ciudades -en su mayoría- los aeropuertos están a las afueras. En Cuenca no ocurre lo mismo. Esta terminal aérea que lleva el nombre de un militar y político cuencano que rindió lealtad a Perú se levanta dentro de la urbe. “No es necesaria una reubicación”, responde tajante Carlos Jácome, director de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, frente a la propuesta de un aspirante.

Explica que por ahora tiene un flujo de 360.000 pasajeros al año y que la capacidad de la actual terminal aérea es de 750.000. Ni el 50 %. Dice que 2018 ha sido el año de mayor crecimiento en la historia de la Corporación Aeroportuaria: un 20,83 %. “Un cambio de aeropuerto sería ridículo”, afirma.