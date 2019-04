Una trabajadora sexual grabó su muerte

Eran las 07:00 del miércoles 17 de abril. El ritmo del vallenato retumba en cuatro paredes donde los hombres buscan placer sexual. Las cervezas iban y venían en la mesa que había escogido Johana Clarissa Solórzano Cedeño, una trabajadora del lugar que decidió ahorcase mientras realizaba un videollamada con su expareja.

La joven, de 20 años, quien junto a otras amigas que se dedican al mismo oficio, se contaban entre ellas sus anécdotas, así como también los fracasos que habrían tenido en el amor. Hasta ahí todo transcurría con normalidad al interior del Night Club La Pirámide, ubicado al margen de la vía Panamericana Sur, en la ciudad El Guabo, provincia de El Oro.

A eso de las 23:00, al no haber clientes, las damas se fueron a dormir. Sin embargo, Johana seguía llorando, según contó José Luis Carpio Niebla, guardia de seguridad del establecimiento.

Al llegar la media noche las luces y la música se apagaron del local. Todo quedó en un silencio lúgubre. No obstante, Johana llevada, presuntamente por la depresión que venía sufriendo por la separación con su examor, decide llamarlo, a eso de la 01:30 de la madrugada de este jueves 18. Lo hizo a mediante videollamada por la aplicación de WhatsApp.

Allí, posiblemente ambos tuvieron una discusión acalorada que hasta el momento la Policía indaga. Luis, quien sería el exesposo, observaba cómo la joven se guindaba desde una sábana que estaba sujeta en el techo del cuarto número nueve. De inmediato, dio aviso al ECU-911 de Machala para que coordine con instituciones de emergencia.

“Aquí se atienda hasta la medianoche. Porque las chicas que se quedaron se fueron a descansar en su cuarto. Me quedé sorprendido cuando insistentemente me golpeaban la puerta. A lo que abrí estaba la Policía, que me supo manifestar que adentro había una persona herida”, narró Carpio.

El celador detalló que los policías empezaron a buscar en cada cuarto, pero donde descansaba Johana no respondía, por lo que decidieron forzar las seguridades de la puerta. Al abrir se encontraron con una escena desgarradora. La mujer ya había dejado de existir, describió el hombre que aún no salía del asombro.

Al arribar al sitio, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (DINASED), verificaron que efectivamente la fémina se hallaba colgada dentro del cuarto que fue asignado para que ejerciera el trabajo sexual.

Los investigadores al realizar una inspección ocular donde daba placer a los hombres que frecuentaban el Night Club, hallaron el teléfono celular encima de la base de un ventilador que estaba colgado en la pared de la recamara.

Al parecer, Johana buscó un lugar estático para que el aparato electrónico no caiga y así lograr que todo lo iba a cometer vea el que un día le prometió amor eterno.

“La joven tras suicidarse conversaba con su expareja sentimental. Ella presuntamente tomó la decisión porque había terminado la relación que tenía con esta persona. En la videollamada que no quedó registrado, la persona con la que ella conversaba, observa como la fémina se ahorcaba”, expresó el teniente de Policía, Fabricio López, jefe de la Dinased de El Oro.

Rosa Bravo Neira, dirigente de las Trabajadoras Sexuales de El Oro, sospecha que una de las causas para que su compañera se haya suicidado, es que anteriormente sufrió maltratos; sin embargo aclaró que eso lo deberá de investigar las autoridades judiciales.

La trabajadora sexual deja un niño de un año y medio en la orfandad. Sus restos serán sepultados en su tierra natal Manabí.