Todo lo que hace el lactosuero

Campo adentro, en Balzar, Gerónimo Sosa, quien dirigió la Asociación de Ganaderos hace dos décadas, le vende la leche de sus vacas directamente al consumidor y recibe 65 centavos por litro. Ya ‘la Toni’ no llega con su tanquero hasta los recintos porque mucha gente mandaba leche contaminada. No lavaban las ubres ni se lavaban las manos.

El mercado lechero es complejo y el gobierno de Lenín Moreno dispuso una moratoria para la comercialización del suero de leche, que es el líquido obtenido tras la coagulación de la leche en el proceso de fabricación del queso. La intención es que las industrias no lo usen en sus bebidas lácteas que compiten con la leche pura, cuyo precio oficial es de 42 centavos.

En Balzar, como en muchas otras zonas del Ecuador, la gente prefiere producir queso, porque nadie les compra la leche, porque la distancia es tan grande y porque no hay las condicione sanitarias para transportar grandes cantidades.

Gerónimo Sosa también produce suero de leche, pero se lo da a los chanchos, que se “ponen lindos en poco tiempo”. No pasa eso en Eurosérum ni en The White Moustache, Nestlé, Kraft Foods, ni en Unilever. No pasa en las industrias de Francia, España, Estados Uhidos, Países Bajos, Finlandia.

En Ecuador, un mercado pequeño en población y con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita bajo, las empresas se enfocaron en lo que es rentable y de alto consumo: bebidas lácteas, yogur, quesos, chocolates, galletas, bebidas proteicas; en menor proporción champús.

El suero lácteo es un subproducto de la industria quesera que representa del 80 % a 90 % del volumen total de la leche procesada. Además, contiene el 50 % de los nutrientes de la leche y una alta proporción de proteínas, lo que le permite un amplio uso en el mundo.

Algunas de las aplicaciones del lactosuero tienen lugar en la industria de bebidas, yogur, quesos untables, en la industria cárnica, en embutidos, panificación, confitería, en la industria farmacéutica. Y se desarrollan nuevas y diversas aplicaciones que aprovechan las propiedades funcionales de sus proteínas, especialmente aquellas relativas a su composición química: gelificación, retención de líquidos, solubilidad, emulsificación, espesado, espumado, absorción y ciertos aromas y sabores.