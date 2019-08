El temor a perder la consulta abre otras vías contra el CPCCS

En la Asamblea Nacional no todos ven con buenos ojos que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pase por una consulta popular como lo resolvió la Corte Constitucional (CC).

Asambleístas ponen en duda que gane el sí, debido a la poca popularidad que tienen al momento las diferentes instituciones del Estado. Según las encuestas presentadas por varias empresas, ni el Gobierno ni la Legislatura logran llegar al 20 % de aceptación. Ante esto, desde el Legislativo se habla de insistir en cambiar la Constitución mediante una enmienda constitucional por la cual se limite las funciones del CPCCS para la designación de autoridades y devolver esta atribución a la Asamblea Nacional sin tener que pasar por las urnas.

El vicepresidente del Parlamento, César Solórzano (BIN), señaló que van a insistir en que se limite por enmienda el accionar del organismo ciudadano. A sus ojos es muy arriesgado que el tema llegue a consulta. “En estos momentos en que la democracia está viviendo una crisis, la ciudadanía está molesta con casi todas las instituciones públicas. Esto podría no aprobarse y el peligro que tenemos es que el correísmo tome fuerza”, dijo. “Lo que sí me preocupa es el hecho del referéndum. El escenario político nacional no es el adecuado para llevarlo adelante: primero por el costo y después, así las propuestas sean buenas, por una situación o por quien lo propone, se corre el riesgo de tener un revés en lo electoral”, sostuvo el legislador Homero Castanier (CREO). Él también es partidario de la enmienda.

El segundo vicepresidente de la Legislatura, Patricio Donoso, también prefiere la opción de la enmienda y matiza que la Corte se pronunció sobre la eliminación del CPCCS, pero que la Asamblea discute además limitar las atribuciones del Consejo. Reconoce que puede haber riesgo de fracasar y cree que los cambios a la Constitución son urgentes.

Criterios con los que no está de acuerdo el asambleísta Héctor Muñoz (SUMA). Sostiene que el mandato de la CC es claro y de cumplimiento obligatorio. Muñoz, quien en marzo de este año, planteó reformar la Constitución y limitar el accionar del CPCCS por consulta popular, cree que el pronunciamiento de la Corte abre las puertas a un tratamiento más ágil y rápido sobre el futuro del organismo ciudadano al interior del Legislativo.

Es del criterio de que, aprovechando su propuesta y la decisión de la CC, se podría recuperar el debate de la reforma propuesta por él y cambiarla por eliminar al CPCCS. Anunció que pedirá que se retome la discusión de los cambios constitucionales en el pleno. “Si la Asamblea se pronunciara, ya no se necesitaría recoger firmas sino directamente ir a la consulta”, explicó.