Taura versus Daular, un debate necesario

El ingeniero civil especializado en infraestructura hidráulica Marcos Runruil señala que la idea no es nueva. Surgió originalmente tras la Guerra del Cenepa. “Se hizo un estudio hace unos veinte años, que no fue aceptado pero que planteaba esta posibilidad, pues se trata de una zona agrícola importante y una pista facilitaría el traslado de los productos ”.

El cambio de planes se decidió tras revisar las estadísticas anuales de pasajeros y determinar que la terminal aérea José Joaquín de Olmedo aún no alcanza un número de usuarios que obligue a levantar un nuevo aeropuerto.

Guayaquil no tendrá nuevo aeropuerto hasta 2029. Así lo anunció en febrero pasado el entonces alcalde de la urbe, Jaime Nebot .

La idoneidad para los vuelos está determinada tras años de funcionamiento de la pista de la base de Taura. Hace veinte años se desarrolló un plan que tenía como fin habilitar esta y otras pistas para la salida de productos agrícolas, pero no fue implementado.

Pista. Durante al menos siete años la terminal aérea no funcionó.

Fuerza Aérea

La base de Taura, una pista aérea de uso intermitente

Pese a su posición estratégica y sus buenos resultados durante la guerra del Cenepa, en 2010, los desperfectos de la pista de la base aérea de Taura y la falta de fondos para repararla o darle mantenimiento llevaron a la Fuerza Aérea Ecuatoriana a suspender las operaciones allí y trasladar sus aviones a la base de Manta. En 2016 Ricardo Patiño, que fungía como ministro de Defensa, indicó que se habían conseguido los $ 7 millones necesarios para la reparación. La licitación, no obstante, no fue subida al portal de Compras Públicas. Hace tres semanas EXPRESO consultó a la FAE sobre el estado actual de la pista y su uso, pero, pese a la insistencia, no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Productividad

Las cifras incentivan el cambio

El agricultor y catedrático quiteño José Antonio Ycaza considera positivo el cambio de ubicación de la terminal aérea no solo por las características de la zona, sino por las altas cifras de productividad de la zona de influencia de Taura. “No se trata solo de la zona del Guayas, sino de El Oro, Azuay y Los Ríos, que se beneficiarían; mientras que en la zona de Daular se priorizaría la pesca, que si bien es positiva, no es tanta en volumen como el área a la que nos referimos”, comentó. La opinión es respaldada por las cifras de la ‘Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua’, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este establece que en Guayas, Los Ríos y El Oro se cultiva el 80 % del banano del país. Allí también se produce el 74 % del arroz, 64 % del maíz duro seco y un alto porcentaje de la cría de camarón. En los diversos puertos de Santa Elena, en cambio, se captura cerca del 35 % del pescado del país, según un informe de 2017 del Ministerio de Acuacultura y Pesca.

Las voces