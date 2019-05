Fiscal pide llamar a juicio a María Alejandra Vicuña por concusión

La fiscal Diana Salazar presentó 39 elementos de convicción en contra de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña por presunta concusión.

Salazar destacó entre otros elementos los oficios de entidades bancarias que dan cuenta que, al menos tres asesores de la exfuncionaria hicieron 88 transferencias a sus cuentas personales. Los aportes eran exigidos para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista que la fiscal demostró que es una agrupación de hecho, sin RUC ni personería.

Además la fiscal detalló testimonios de los excolaboradores de Vicuña que señalan que aportaron porque creían en el trabajo de la agrupación.

La fiscal expuso que el delito es imprescriptible y se sanciona con penas entre uno y cinco años de prisión. Anunció también que en el juicio presentará 20 testigos y una treintena de pruebas documentales. La fiscal pidió mantener las medidas cautelares contra Vicuña y la inmovilización de cuentas por 173.180,16 dólares.

Antes de la audiencia el juez Iván Saquicela no dio paso a la objeción de Ana María Ontaneda defensora de Vicuña por los supuestos errores en la acusación particular. Dijo que el director de Patrocinio compareció desde el inicio del caso y reconoció que los escritos de Procuraduría tienen errores pero que no se puede sacrificar la por la omisión de solemnidades.

Al mediodía del martes 21 de mayo a las se conocerá si Vicuña es llamada a juicio. La audiencia preparatoria de juicio se suspendió hasta ese día.