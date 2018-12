El grito desesperado de Solca en Quito

“El IESS me envió acá (Solca) porque no presta el servicio y en caso de que me toque regresar debería empezar de cero. Solca me ha brindado una atención muy buena, y sobre todo me han dado esperanza de vida. Es inconcebible que el IESS no tenga recursos para honrar sus convenios, más aún si los recursos son de los afiliados”, se lamenta a EXPRESO Iván Guzmán, quien lleva dos años y medio atendiéndose en Solca de un cáncer de próstata.

Metros más allá, en una de las salas de espera encontramos a Hilda Ipaz, de 64 años de edad, quien salía de ser hospitalizada tras recibir una sesión de quimioterapia por su cáncer de colon. Ella mostró su indignación ante la noticia de que no podrá seguir con su tratamiento en Solca. Aseguró a este medio que la atención que ha recibido es “mejor” que la que se da en el Hospital del Seguro. “Sería complicadísimo que mi mamá vaya al Seguro porque la historia clínica esta acá, y si no le atienden rápido no tenemos plata para hacerle atender aparte”, señaló su hija Martha.

Los efectos del no pago del IESS a Solca ya se hicieron sentir. Yolanda Andrade, jubilada del IESS, de 61 años, quien se recupera de un cáncer de tiroides, indicó que llegó a Solca para reagendar su cita médica para que le atiendan más rápido, pero no pudo hacerlo. “Me dijeron que mientras el IESS no pague y se ponga al día, no me pueden reagendar citas”, contó.

A sus ojos, es inaceptable que el Seguro Social no pague lo que debe, si cada mes a los afiliados les descuentan la aportación. “Yo no quiero regresar al Seguro, porque en mi caso no me atendieron bien, incluso tuve complicaciones por la falta de atención. Yo quiero seguir siendo atendida en Solca, no quiero que me quiten esta atención”, manifestó.

Criterio que es compartido por Víctor Concha, de 24 años de edad, quien tiene cáncer de pulmón. Él al momento recibe sesiones de quimioterapia luego de haber sido operado. “Me han dado una esperanza de vida, me siento mucho mejor y la atención es buena. Quiero seguir en Solca”, aseveró.