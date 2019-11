Sobrevivir como movimiento local es una tarea complicada

No obstante, a criterio de Serrano, su movimiento alcanza el 3 % de los votos válidos de su jurisdicción (en este caso Guayas) en las dos últimas elecciones, tal como reza el numeral 4 el artículo 327 del Código de la Democracia, para continuar en el registro. “En estas elecciones nosotros alcanzamos cerca de 98.000 votos. Si el 3 % de los dos millones de votantes de Guayas es un poco más de 60.000 votos, alcanzamos la cifra”.

Sin embargo, de acuerdo al informe, Salud y Trabajo llega al 0,4 % de votos válidos en 2017 y 1 % en 2019. Por ello hoy, a primera hora, irá a la Delegación Electoral del Guayas para solicitar el informe y ver si fueron ya notificados o no de la decisión del pleno del Consejo.

En la misma lista está el movimiento Renacer Peninsular. Su director César Pinoargote cree que la falta de recursos económicos es el principal obstáculo en la meta por sobrevivir. “Hay que enfrentarse a movimientos con muchos recursos. Para los movimientos con dignidades electas, tienen ventaja porque tienen todos los recursos e infraestructura”.

El Movimiento Vive, también en la lista de eliminados, no se quedará de brazos cruzados. Su presidente Mario Granda está recabando información para demostrar que no está dentro de la causal de cancelación. Y no es el único reclamo. “A los movimientos provinciales, peor a los cantonales y parroquiales, no se les toma en cuenta a la hora de tomar decisiones. Las reformas al Código se han hecho sin nosotros, ese es uno de nuestros grandes problemas”, señaló.