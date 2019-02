La profundidad de los sismos evitó catástrofe

La única víctima mortal, Eugenio Vera Plúa, de 77 años de edad y habitante de Jaramijó (Manabí), no resistió la impresión y su corazón se detuvo. Su hija, Yudi Vera, cuenta que el adulto mayor intentó salir de su vivienda , en el primer remezón, a las 05:17 de la madrugada, pero sufrió una caída. Tras el segundo movimiento telúrico , 23 minutos después (05:40), cayó fulminado por un paro cardiorrespiratorio.

El susto fue grande y las consecuencias pequeñas frente a la intensidad de los dos estremecedores sismos, el de Macas de 7,5 en la escala de Richter y el de Guayaquil de 5,9, que sacudieron el territorio nacional y que volcaron a los ecuatorianos a las calles cuando aún no clareaba el día.

En Guayaquil , el aeropuerto suspendió temporalmente sus operaciones y los tres túneles fueron cerrados por cerca de dos horas, hasta constatar que no hubo alguna afectación.

La única víctima mortal, Eugenio Vera Plúa, de 77 años de edad y habitante de Jaramijó (Manabí), no resistió la impresión y su corazón se detuvo. El adulto mayor había intentado salir de su casa, en el primer remezón, a las 05:17, pero sufrió una caída. Tras el segundo movimiento, 23 minutos después (05:40), cayó fulminado por un paro cardiorrespiratorio.

El susto fue grande y las consecuencias pequeñas, frente a la intensidad de los dos estremecedores sismos , el de Macas de 7,5 en la escala de Richter y el de Guayaquil de 5,9 , que sacudieron el territorio nacional y que volcaron a los ecuatorianos a las calles cuando aún no clareaba el día.

Cómo vivió la emergencia Morona

En alerta, pero con calma

Viernes, seis de la tarde. Suenan las campanas de la Catedral de la Purísima en Macas (Morona Santiago). Las personas caminan -pasmosamente- serenas por los verdes senderos del parque central. Han pasado más de doce horas desde que un sismo de 7,5 grados en la escala de Richter los sacudiera con fuerza al amanecer. Y en el centro de la ciudad, con más de 14.000 habitantes, nada se ha alterado.

Los taxistas hablan en grupo; los policías vigilan las calles; los comerciantes deambulan por las veredas; un mendigo pide dinero afuera de una tienda de abastos... El calor empieza a disiparse; corre una ligera ventisca que golpea los rostros húmedos de aquellos que no han vuelto a sus casas. No de todos. Geoconda Espinoza no ha salido de su vivienda de tablas y techo de latas, en Guayabal.

Sentada en una silla con el espaldar remendado, la madre de dos niños, de 11 y 6 años, dice con impavidez que, aunque está en alerta, mantiene la calma. Fueron dos sismos los que atemorizaron a los pobladores: el primero fue a las 05:17; el segundo, de 5,9 grados, tres minutos después. Con una profundidad de 140 kilómetros, el epicentro se registró en el cantón Taisha.

Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgo, dice que hubo 9 heridos a nivel nacional, daños en viviendas, en el Hospital de Gualaquiza y en infraestructura educativa.

Pero ninguno de estos dos eventos se comparan con el que sacudió la Costa ecuatoriana en 2016. Marjorie Carreño lo reconoce. Con ocho meses de embarazo, dice que en ese momento recordó la tragedia en Pedernales y, sin tener una instrucción clara de qué hacer -porque nadie le ha dicho cómo actuar en estos casos- se quedó en su cama hasta que el temblor pasara. “¿Qué está pasando, mami?”, le preguntaba su hijita de siete años. Inocente. Sin saber por qué la tierra, de repente, estaba temblando.

Lo mismo hizo Geoconda. Quedó paralizada en su cama mientras el llanto de sus hijos descargaba en ella ese impulso de ponerlos a salvo. Ellos vinieron a su lado, los abrazó, y como una gallina con sus alas cubre a sus polluelos, logró tranquilizarlos. Pero el miedo no se ha ido. Saben que en cualquier momento un nuevo sismo podría quitarles la calma, la vida quizás.

“De la noche a la mañana uno puede amanecer muerto”, sentencia Luz María Correa, una mujer de 50 años que la madrugada de ayer solo se encomendó a Dios mientras los cuadros de su casa caían al suelo. Está viva. Es lo que importa. Sonríe. Ella dice que no sabe qué es un kit de emergencia ni tampoco conoce los sitios seguros a dónde ir si la tierra volviera a temblar. Y tembló. El Instituto Geofísico reportó a las 21:40 un nuevo sismo de 3. 5 grados. Pero este no se casi no se sintió. Sigue la calma.