Seguridad es la deuda legislativa

En medio de las críticas por la inseguridad que vive el país, en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional el tratamiento del Código de Seguridad duerme el sueño de los justos tras casi un año de haber sido presentado.

La propuesta fue entregada en octubre del año anterior por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. La propuesta está contenida en cuatro libros que versan sobre: seguridad pública, inteligencia estratégica, prevención de riesgos y seguridad ciudadana.

Justamente sobre este último tema, el que más preocupa a la ciudadanía, los asambleístas de diferentes tendencias políticas coinciden en que se debe trabajar en entregar mejores herramientas para que la Policía Nacional pueda trabajar “sin temores”.

Sin embargo, los legisladores coinciden en que el tema de la seguridad tiene muchas aristas que generan este incremento en la inseguridad, como el hecho de establecer verdaderas políticas de Gobierno para mejorar el empleo, dar seguridad jurídica, atraer inversiones, reducir la informalidad.

También ponen de manifiesto el tema del ingreso masivo de ciudadanos extranjeros. “Todo está concatenado y es un todo. De ahí la importancia del Código de Seguridad, que es amplio y cubre todos los aspectos. De ahí su importancia para la seguridad del ciudadano y la soberanía del país”, señaló el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, René Yandún (BIN).

Indicó que al tratar este tema se buscará dar libertad de acción a la Policía Nacional y establecer una coordinación no solo con las Fuerzas Armadas, sino con todas las instituciones del Estado, fundamentalmente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades para el desarrollo social.

“La inseguridad se produce cuando no hay desarrollo social, es decir cuando no hay trabajo, no hay atención en salud ni en educación y fundamentalmente cuando no hay mano de obra”, aseveró.

En tanto, para la asambleísta Encarnación Duchi, de Pachakutik, es necesario que el país tome resoluciones respecto a cómo manejar la situación migratoria en el país.

Fernando Flores, presidente de la mesa, manifestó que se está trabajando ya en este tema y se ha previsto conformar cuatro subcomisiones para que manejen un libro cada una: el de defensa, a cargo de René Yandún; el de seguridad ciudadana, por César Carrión; el de inteligencia, a cargo de Fafo Gavilánez; y el de riesgo lo manejará Dennys Marín.

“En el tema de seguridad ciudadana hay que hacer reformas a varias leyes en cuanto a dar a la policía los instrumentos necesarios para que pueda actuar con libertad y poder brindar la seguridad que el ciudadano requiere”, afirmó.

Sostuvo que la policía actualmente no tiene claro cuál va a ser su posición, esto es cuándo usar la fuerza progresiva o cuándo actuar de manera oportuna, y un ejemplo de ello es lo pasado en Ibarra a finales del año pasado, cuando una ciudadana ecuatoriana falleció acuchillada por su pareja.

A su criterio, esto se debe al “temor” que tienen los agentes policiales, porque en muchos casos son sancionados dependiendo del resultado de ese operativo. “Se debe garantizar el trabajo de la fuerza pública”, enfatizó.

Frase

Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa

“Estas leyes son imprescindibles para actuar en mejor medida, para que no quede exclusivamente la fuerza como un recurso de solución de los conflictos”.

Integra seguridad, defensa e inteligencia

La propuesta presentada por el Ejecutivo busca unificar en un solo cuerpo normativo: seguridad, defensa, riesgos e inteligencia. Una de las ideas del Código es crear un Comité Permanente de Crisis, en el que los representantes de los ministros de Estado respondan ante todo tipo de riesgos, desde atentados terroristas hasta desastres naturales. Además, se quiere que el Centro de Inteligencia Estratégica, que reemplaza a la ex Secretaría de Inteligencia, sea el ente encargado de asesorar al presidente de la República, así como a los organismos de inteligencia, militar y policial, y al Comité de Crisis. También hay un proyecto de Ley de Seguridad de iniciativa de la Comisión de Seguridad Fronteriza y que será parte del debate.