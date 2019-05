Rosi Prado: “Ecuador apunta hacia una conectividad sin escalas”

- ¿Cómo está el turismo nacional?

- No ha crecido como nos hubiera gustado, pero estamos dentro de los promedios de Latinoamérica. Estos primeros meses del año no son, específicamente, los más importantes, sino que estamos esperando para tener un verano fuerte que nos traiga los resultados para los que hemos trabajado.

- ¿En llegada de turistas?

- En eso estamos bien. En el ingreso de extranjeros se debe hacer una diferenciación con los viajeros venezolanos y sin ellos. En el 2018, sin venezolanos vinieron 467.537 visitantes extranjeros, y en el 2019 fueron 502.514, entre enero a abril, por lo que hay un saldo a favor de 34.977 visitantes adicionales, que es un 7,5 %.

- ¿Y para este año?

- Estamos trabajando duro, tenemos unas campañas especiales, pero lo más importante de esta administración es la conectividad, tanto internacional como interna.

- ¿En qué se trabaja específicamente ahora?

- En lo internacional, trayendo nuevas líneas aéreas y apuntando a una conectividad sin escalas.

- ¿Con qué resultados?

- En marzo llegó el nuevo vuelo de Latam, de Santiago - Quito - Santiago sin escalas; el 23 de mayo está el vuelo inaugural de Air France, tras 25 años, con tres vuelos semanales, París - Quito - París; el 1 de julio, Iberia aumenta un vuelo más, y habrá un vuelo diario Madrid - Quito - Guayaquil; Aeroméxico empezó el 1 de mayo con tres vuelos semanales México - Guayaquil - México; Plus Ultra viene en julio con un vuelo que es Madrid - Quito - Guayaquil - Madrid; Jetblue, Guayaquil - Nueva York; Air Canadá, que empezará a funcionar en diciembre con tres vuelos semanales Toronto - Quito - Toronto.

- En el aumento de opciones aéreas, ¿se ha considerado revisar el precio de los pasajes, impuestos y tasas aeroportuarias?

- Estamos trabajando en la Ley de Fomento Productivo 2, donde estamos haciendo todo para bajar la carga impositiva. Por ejemplo, del 5 % a la Salida de Divisas, especialmente, para las líneas aéreas, porque tenemos la Ley de Cielos Abiertos y para hacer acuerdos con algunos países necesitamos eliminar ese inconveniente.

- En lo interno, no ha ido tan bien, ¿no?

- Aerorregional está siendo calificada por el Consejo de la Aviación Civil y empezaría a volar internamente a Guayaquil, Cuenca, Loja, que podría ser antes del verano.

- Pero hay aeropuertos como Latacunga, Manta, y otras terminales que no tienen el uso adecuado...

- La ciudadanía debe saber que los aeropuertos de Latacunga y Manta seguirán siendo mantenidos siempre. Sin embargo, hay otros aeropuertos que no están siendo utilizados y habrá que tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias, porque hay sitios que no podemos conseguir tráfico para ellos.

- ¿Qué pasa con TAME?

- Hay muchos estudios, se está viendo la mejor utilidad de esa aerolínea para que sirva para la conectividad interna.

- ¿Qué modelo de turismo le conviene al Ecuador: de lujo o de aventura?

- Hay que hacer un mix, no podemos ir solo por el de lujo, porque el de aventura es muy interesante, más aún cuando el país tiene muchos lugares para tener aventura.

- ¿Se ha abandonado ya la campaña All You Need is Ecuador?

- No se va a mantener esta campaña, vamos a ver la forma que mejor convenga a los intereses del país.

- ¿Ahora campaña con sello propio del nuevo Gobierno?

- Nuestra campaña internacional se lanzó y hay 38 agencias de publicidad que están participando, y de ahí se escogerá lo mejor para el Ecuador.

- ¿Y la polémica por el calendario de feriados?

- Se debe mantener, porque es algo que todo el mundo tiene para planificar todo el año, ver en qué feriado salir, cómo hacerlo, y eso ya ayuda porque los mejores precios se consiguen con anticipación y se puede reservar. El calendario es muy saludable para el turismo interno.