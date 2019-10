Los caballos y mulas, la atracción del montuvio

Héctor Miño, conocido en el medio de los rodeos como el Colorado, representando a la hacienda Santa Rosa, se llevó los aplausos del público en más de una ocasión y lo hizo demostrando que en el campo el que manda es él “y no cualquier mula que se me quiera parar al frente” comentó el hábil jinete. Mientras tomaba un trago de aguardiente y se reía con sus compañeros trataba de calmar los nervios propios antes de cada arriesgada participación. Sabía que lo más probable era que la mula lo mande a volar por los aires. “Se necesita ser bien varón para pararse aquí”, aseguraba.

En su primer intento, el animal le puso las dos patas delanteras en el pecho, y lo tumbó; se levantó y no se doblegó frente al mular, que no permitía que nadie se le acercara. En el segundo intento estuvo a punto de conseguirlo, de poderlo montar sin silla, lo agarró del cuello, pero el arisco animal no lo permitía.

Sin embargo, luego de varios intentos y con los lazos que lanzaron otros jinetes a la mula, Héctor la montó, se le agarró de las “mechas”, y al animal no le quedó de otra que echarse. Los aplausos y la algarabía no se hicieron esperar, demostraba que era el mejor jinete.

El presidente del Consejo Nacional y Pueblos Montuvios del Ecuador, Nicolás Tigua, detalló que estos eventos son muy importantes, pues de esta manera se pueden seguir manteniendo este tipo de cultura montuvia que pasa de generación en generación.