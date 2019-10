La Policía rastrea El Guabo y otros cantones para capturar a banda que robó en banco

Ante los rápidos y peligrosos movimientos de los maleantes, los cerca de once usuarios que estaban en la entidad bancaria, optaron por lanzarse al piso, a fin de evitar ser impactados por alguna bala perdida.

Mientras eso pasaba en el centro del local, otro de los delincuentes se dirigió a una oficina que, aparentemente conduce hacia la caja fuerte. A punta de patadas logró tumbar la puerta; pero, al parecer, se les acabó el tiempo que se habían impuesto y decidieron correr hacia la puerta de la entidad bancaria con la intención de escapar, blandiendo las armas de fuego para que no los siguieran. Según testigos, los sujetos se treparon en cinco motocicletas y partieron.

Después del escape llegó la policía que, al no encontrar a ningún maleante en la escena, emprendió un operativo de localización y captura de los asaltantes en todo el cantón y otras jurisdicciones cercanas.

En la vía La Primavera, rumbo a la ciudad de Machala, fue detenido uno de los presuntos delincuentes.

Según uno de los clientes afectados, alguien del banco activó el botón de pánico, lo que generó que los delincuentes huyeran. “A mí se me llevaron 2.000 dólares, me apuntaron y me obligaron a que les dé el dinero que tenía en la mano, pues ya me tocaba ir a la ventanilla”, narró el afectado.

Otra de las víctimas manifestó que, desde un auto marca Suzuki, uno de los delincuentes cumplía la labor de vigilancia y seguridad para los asaltantes. Desapareció justo cuando se supo que la policía llegaba al sitio.

Los ladrones no lograron llevarse dinero del banco, pero sí desvalijaron a los clientes, quienes no resultaron heridos.

Agentes de la policía informaron que las armas sustraídas a los guardias son: un revólver Smith & Wesson con cinco cartuchos, un arma semiautomática marca Taurus, en cuya alimentadora había cinco cartuchos, además de un teléfono celular que fue arrebatado a un cliente.