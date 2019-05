Corte de Pichincha ratifica la prisión para Ricardo Rivera Ponce por peculado

Un tribunal de la sala penal de la Corte de Pichincha ratificó la prisión dictada en contra de Ricardo Rivera Ponce, primo del exvicepresidente Jorge Glas, investigado por el presunto delito de peculado.

Los jueces Pavlova Guerra, Anacélida Burbano y Henry Caliz conocieron la apelación presentada por la defensa de Ponce que señaló que no existían elementos suficientes, claros y precisos que el procesado es autor o cómplice de la infracción para la emisión de la orden de prisión.

Entre las menciones de los jueces se hizo referencia al informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal en contra de Ponce y otra persona y motivó el expediente. Los sospechosos, según el organismo de control celebraron un convenio de pago. El primero como representante de TV Satelital y el otro como gerente administrativo financiero de la Secom. El objetivo era que preste los servicios de dos unidades móviles para dar cobertura a las actividades que cumplió el Papa Francisco en Ecuador (Parque Bicentenario y Santuario El Quinche). Se precisa que si bien, entre el 5 y 7 de julio de 2015 Ponce no era el representante de la estación. “Él fue el que cobra los 80.000 dólares más IVA...”. La Contraloría concluyó que ese convenio de pago se realizó sin justificar las razones por las cuales no se hizo un proceso de contratación. Hay dudas en la entrega del producto pero si existe la presunción de que quien cobró por el servicio y conoció el hecho fue Rivera y por esa razón se inició un proceso penal en su contra.

Una de las razones para la orden de prisión fue que no se justificó la inmediación ni los arraigos. A ello se suma un poder otorgado a través del Consulado de Miami en el que señala: “me encuentro en un lugar que por mi seguridad no puedo dar la dirección en la que vivo, razones por las cuales al no poder estar en mi patria me veo obligado a emitir el siguiente poder especial”.

La formulación de cargos para Rivera se cumplió el 1 de abril. La instrucción fiscal durará 90 días.