Juez ordena prisión preventiva y solicita difusión roja para Ricardo Patiño

El fiscal Franklin Morocho fue quien solicitó la medida, que al final fue aceptada. Además, el juez solicitó difusión roja a la Interpol para que se busque al exfuncionario. El excanciller Ricardo Patiño cruzó la frontera con rumbo a Perú la noche de ayer, 17 de abril. La noticia fue confirmada la mañana de este jueves 18 de abril de 2019 por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. El también exministro de Defensa tenía dos audiencias programadas para este mismo día, pero no asistió ninguna.

El exministro no tenía ninguna orden judicial que le impidiera la salida del país.

La primera trató sobre la acción de protección impuesta por su defensa, con cita para las 08:30. La medida era una ventana para que el excanciller no enfrente un p roceso pena l por el presunto delito de instigación. Sin embargo, Elizabeth Cedeño , jueza de la Unidad Judicial Civil de Latacunga , rechazó su pedido.

Según datos oficiales, Patiño dejó el país la tarde de este miércoles 17, a las 18:21, con rumbo a Perú.

La fiscal General, Diana Salazar, manifestó desde su cuenta de Twitter que realizará “todas las acciones que en derecho me asistan para no permitir más impunidad ni dejar que los casos se pierdan en el tiempo por la irresponsabilidad de unos pocos funcionarios que no quieren que el país cambie”.

A pesar de que el excanciller no tenía ninguna prohibición de salida, sí adelantó a la cadena CNN que analizaría la situación, puesto que en Ecuador no hay medidas necesarias para precautelar su seguridad.