Reglas para veedores extranjeros preocupan

Para otros, como el doctor en Ciencias Políticas, Jorge Andrade, la tirante relación con la OEA y otros veedores extranjeros no es una cuestión de control de la información, sino de la imagen. “Luis Almagro, secretario de la OEA , fue un firme oponente a la consulta popular, y lo hizo de una manera muy pública, entonces estas limitaciones no necesariamente buscan ‘esconder’ ilegalidades, sino frenar una imagen poco favorable del país y el Gobierno en el extranjero”, señaló.

“Prohibir o limitar la participación de los organismos internacionales en el proceso electoral es antidemocrático. Estas medidas deben ser reconsideradas por los consejeros del CNE , pues de no hacerlo están enviando un mensaje negativo a la ciudadanía, que podría interpretar las prohibiciones como una forma de esconder la falta de transparencia del proceso electoral”, señaló Guillermo Lasso, líder de CREO .

Estos tampoco podrán designar veedores en los centros de cómputo del CNE o registrar situaciones irregulares o de conflicto que se presenten en el proceso. Finalmente, el informe preliminar de los visitantes se presentará tres días después de los comicios y no al día siguiente, como se estipulaba.

Para este proceso electoral, los visitantes no podrán entrevistar a autoridades nacionales , autoridades electorales, dirigentes de partido, candidatos o a los ciudadanos con respecto a “las instituciones o procedimientos del sufragio”. Podrán entrevistar únicamente a candidatos y delegados de los partidos dentro de los recintos electorales.

Consejeros en bandos contrarios

n La pugna entre la presidenta del CNE Diana Atamaint y Luis Verdesoto, vocal de la institución, continúa. Esta vez, la ‘guerra’ de desacuerdos se hizo a través de dos entrevistas radiales enfrentadas. Verdesoto aseguró a una emisora nacional que el actual manejo del proceso electoral se presta para dudas sobre su transparencia. “Una de las medidas que quieren imponer es que los integrantes de juntas no lleven celulares y, por ende, no se podría mandar a través de fotografías las actas de las juntas”. Añadió además, que, según las simulaciones realizadas hasta ahora, “las juntas receptoras del voto no van a alcanzar a realizar todo el escrutinio de votos, sino que pasará a las juntas provinciales”. A su vez, en otra entrevista radial, Ataimant refutó que “tenemos cerca de 45 mil personas colaborando en este proceso” y que la transparencia de los comicios está garantizada.