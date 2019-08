Un padrón para los no votantes

No inicia el debate y el tema ya da de qué hablar. Las reformas al Código de la Democracia tendrán un espacio considerable en la agenda de la Asamblea Nacional luego de la vacancia legislativa, por el tiempo y por una propuesta en particular que desde ya provoca algo de escozor en algunos asambleístas y dirigentes políticos: la creación de un registro electoral pasivo.

El proyecto de reformas de la Función Electoral propone la creación de ese registro en el que estarían los votantes que no hayan sufragado en las tres últimas elecciones consecutivas y no hayan realizado ningún trámite ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) o sus delegaciones (cambio de domicilio, no solicitar la papeleta de votación, entre otros).

El consejero electoral José Cabrera comentó a este Diario que el propósito es depurar el padrón electoral, uno de los elementos más sensibles y sobre el cual recaen muchas dudas y críticas en los procesos electorales. “La finalidad es depurar del registro aquellas personas que no acuden a ejercer su derecho al voto. Tenemos más de 450.000 ciudadanos que no han ejercido su derecho al voto en las tres últimas elecciones y que tampoco han hecho ninguna gestión ante el CNE”.

Lo delicado del asunto está en que este grupo de casi medio millón de personas, en el caso de aprobarse la propuesta tal como está redactada, no tendrán derecho a sufragar a menos que el ciudadano solicite ser excluido de dicho padrón antes del cierre del registro para las elecciones. Ese factor ya provoca algunos cuestionamientos de legisladores y dirigentes políticos. “Solo contribuiría a que se profundice el manejo oscuro de las elecciones a su antojo (del CNE), se manipulen los registros, habilite y no habilite gente”, comentó el asambleísta del movimiento CREO, Roberto Gómez.

Con él concuerda su colega de la Revolución Ciudadana, Bairon Valle, quien no cree que ese mecanismo ayude a depurar el padrón electoral, sino que podría sembrar más suspicacias sobre el manejo del registro. La asambleísta y presidenta nacional de la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, también guarda dudas sobre la efectividad de un registro pasivo, sobre todo por lo delicado que sería retirar el derecho del voto a un grupo de ciudadanos.

El legislador socialcristiano Henry Cucalón considera que un registro pasivo no cabe en un sistema donde el voto es obligatorio y existe una sanción por no sufragar. Mientras que el director de PAIS en Guayas, Rommel Salazar, alega que podría caerse en inconstitucionalidad al crear un registro que la Constitución no lo contempla.

Son algunos criterios que saldrán en el debate dentro y fuera de la Asamblea. Cabrera defiende la propuesta y deja en manos del Legislativo la decisión de aprobarlo, modificarlo o retirarlo del texto. Hasta eso, el tiempo corre.

Si la idea es que la reforma se aplique en las elecciones del 2021, la Asamblea debe aprobarla más o menos en noviembre próximo para que corran los plazos del veto ejecutivo y la entrada en vigencia un año antes de las presidenciales.

La propuesta

Las y los ciudadanos que no hayan ejercido su derecho al voto en las tres últimas elecciones; y, que durante ese periodo, no hayan realizado ningún trámite ante las dependencias del CNE pasarán al registro electoral pasivo.

En el caso que un elector que conste en el registro electoral pasivo, se acerque a ejercer su derecho al voto no podrá sufragar (...).

El ciudadano que conste en el registro electoral pasivo solicitará al CNE su habilitación, antes del cierre del padrón electoral. De dicho registro quedarán excluidos los ciudadanos que ejerzan su voto de manera facultativa.