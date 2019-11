En busca de la fórmula para salir de la crisis

Ese camino inquieta a casi todos. A los consumidores, a los ciudadanos, a los empresarios y, sobre todo, a los contribuyentes. En un país donde los recovecos para eludir las obligaciones impositivas son más habituales de lo deseable y de lo sostenible, al debate sobre la subida de impuestos se incorporan las críticas ante la falta de cumplimiento de las obligaciones. Tal y como ha publicado EXPRESO en sendos reportajes, hay políticos, líderes sociales, dirigentes indígenas, legisladores y representantes gremiales que o no pagan impuestos o no declaran una cifra acorde con su nivel de vida.

Comercio

Delegar al sector privado

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, considera que es posible ver resultados a corto plazo en el camino para salir de la crisis económica y lanza algunas propuestas. Primero, trabajar en la delegación de la administración privada en el sector petrolero, para que pueda ingresar un flujo de dinero y duplicar la producción de crudo. También focalizar el subsidio a los combustibles y cerrar las empresas públicas que pierden o entregarlas al valor de sus pasivos. Además, revisar la duplicidad de funciones en el Estado. “Todo esto se puede implementar al corto plazo. Solo con decisión y ejecución”. En las propuestas expuestas, según el dirigente gremial, el país podría ganar y ahorrar cerca de 4.575 millones de dólares.

El detalle

La crítica. La postura de la Cámara de Comercio de Quito es que el proyecto de ley tiene un enfoque recaudatorio.

Agrícola

Recuperar la competitividad

Para Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, es complicado ver resultados en la salida de la crisis económica a corto plazo, cuando existe un “problema estructural en pérdida de competitividad”. Es por ello que el dirigente gremial considera que como primer paso hay que corregir ese inconveniente. “Es un tema que creo todavía no estamos abordándolo en términos prácticos. No estamos atacando el problema macro que tiene el país, que son los costos de producción”. Es de los que creen que de poco sirve aprobar un paquete de reformas tributarias con un fin recaudatorio si el dinero no es bien administrado y direccionado a los sectores que más lo necesitan. Por ello, también estima que otra medida fundamental es priorizar los gastos y que no vayan a alimentar un “aparato burocrático obeso”.

El detalle

Lo destacable. En el tema agropecuario, el dirigente resalta que el proyecto abre la opción a un impuesto único a la renta.