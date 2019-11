Correa: “La izquierda se malacostumbró a ganar todo”

El exmandatario ha estado esta semana de visita en México, donde ha coincidido con el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, con quien se reunió y a quien considera el baluarte a partir del cual impulsar un nuevo eje progresista en América Latina. Durante la conversación, Correa asegura que no descarta recurrir a la misma fórmula de Cristina Fernández en Argentina y presentarse a las elecciones de Ecuador como vicepresidente de un candidato afín.

“Sí, yo quería retirarme de la política, pero tendré que estar presente donde sea más necesario para evitar la destrucción total del país y para protegerme. Mi canciller [Roberto Patiño] está asilado aquí porque sacaron una orden de prisión ¡por un discurso! Si eso lo hubiera hecho un gobierno de izquierda, lo habrían sacado cada semana en sus titulares y hubiera dado la vuelta al mundo, pero como es un gobierno de derecha no pasa nada. Ecuador es el país que más lejos ha ido en la desinstitucionalización, más que Argentina, más que Brasil, pero como es un país pequeño y es contra Correa no pasa nada. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Ganando las elecciones. Y si para eso es necesaria mi presencia, ahí estaremos”.

▶Lea: Los insultos, otro sello del correísmo

Ante la pregunta de si se inscribiría como vicepresidente, Correa contestó: “Sí, o a la Asamblea, pero llegarán las trampas, que tengo que inscribirme personalmente, lo cual es mentira, pero las acepto, yo voy, me inscribo y me meten preso. Es que no nos lo van a permitir, va a ser lo mismo que con Lula. Entiendan que con lo de Lula no solo le robaron la libertad, le robaron la democracia a Brasil, porque si Lula hubiera sido candidato, que tenía derecho a serlo, el presidente actual sería él. Yo no estoy preso porque vivo fuera del país”.

El expresidente también habló de las derrotas de los gobiernos de izquierda, aunque matizando las palabras.

“No comparto mucho ese punto de vista. Lo que pasa es que nos malacostumbramos a ganar todo, todo el tiempo. Tenemos menos gobiernos progresistas que en 2013, pero compárelo con los noventa. La segunda vuelta de nuestro país era derecha contra más derecha. El modelo progresista fue, por donde se mire, muy exitoso. Claro, quieren decir que fue por el fin del boom de los commodities...”.

En la entrevista también abordó las jornadas de protesta en Ecuador y el comportamiento de la dirigencia indígena, negando apoyarlos, pese a sus últimas manifestaciones públicas. “Yo no los apoyo, sigo siendo crítico. Yo apoyo al pueblo indígena. La razón de ser de mi acción política es sacar al pueblo indígena de la miseria, fruto de la exclusión de siglos. Otra cosa es la dirigencia indígena, que es aliada del gobierno. Hasta hace pocos días tenía ministros. Rechazamos todos los excesos, que los hubo, pero la mayor parte de las personas que salieron a protestar no fueron personas violentas.” El País