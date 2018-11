Restos hallados en Bellavista no pertenecen a Juliana Campoverde

Elizabeth Rodríguez, madre de la quiteña Juliana Campoverde, quien desapareció hace seis años, informó este miércoles 28 de noviembre que los restos encontrados en el sector de Bellavista, norte de Quito, tras las pruebas de ADN, no corresponden a los de su hija.

La progenitora y el abogado de la familia, Daniel Bejar, acudieron a la Fiscalía de Pichincha, para estar presentes en una diligencia, en la que se iba a realizar la toma de versión de un testigo; pero la persona no se presentó a dar el testimonio.

Bejar informó que “los resultados dieron negativo en dos de las osamentas, mientras que las otras dos están como indeterminadas, pero la Fiscalía seguirá con el proceso de verificación”.

Por su parte, la progenitora de Juliana, completamente afectada, manifestó que seguirá luchando para encontrar a su hija y desea que el pastor evangélico sospechoso de la desaparición de Juliana, quien dijo que el cuerpo se encontraba en la quebrada, ponga las manos en el corazón y diga la verdad.

“Yo sentía que mi hija no estaba ahí, basta de engaños y mentiras, quiero que Jhonatan C., no se burle de mi dolor y de la justicia”, manifestó.