Protesta en Milagro por incumplimiento de pago de sueldos

La protesta fue con quema de llantas para presionar a las autoridades del cabildo milagreño y que les paguen los valores pendientes por el trabajo que realizan.

Eran conductores y personal a cargo de la recolección de basura que, según dicen, están cansados de que sus jefes, no les cancelen el sueldo que se ganan con tanto esfuerzo.

Gabriel Cruz por ejemplo, dice que fue contratado en enero como chofer de uno de los nuevos recolectores de basura. A él le hicieron firmar un documento en el que se responsabiliza del cuidado del vehículo, pero afirma que no puede cumplir con ese acuerdo porque no le dan el dinero para el mantenimiento de la unidad.

Es por eso que, junto a sus compañeros, a primeras horas de la mañana de ayer decidieron protagonizar un plantón en los exteriores de un canchón municipal en la vía Milagro - Virgen de Fátima. Ahí exigían el pago inmediato del sobretiempo que hicieron en enero, febrero y marzo, así como la quincena y fin de mes de abril.

Cruz afirma que ya han conversado en reiteradas ocasiones con Luis Ramírez, director del Dpto. de Higiene del Gad Municipal, pero que la respuesta que reciben es que no hay recursos para poder cancelarles.

De ahí al rechazo a ese justificativo, pues menciona que cuando el personal estable está impago y paraliza sus actividades, inmediatamente, ese mismo día, solucionan el problema.

“Nosotros lo que queremos es que nos paguen nuestra plata, lo que nos hemos ganado trabajando. Mi familia tiene que comer, mis hijos tienen que ir a la escuela pero no puedo comprarle ni los útiles escolares ni los zapatos porque no tengo plata. Donde yo vivo alquilo y la dueña de casa ya me pidió que desaloje y una moto que compré me la quieren quitar en la casa comercial porque no me creen que el municipio no me paga”, dijo indignado.