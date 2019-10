Guayaquil se bloquea ante la marcha indígena

Sin embargo, la impaciencia se apoderó de las personas, en su mayoría trabajadores, que se dirigían hacia sus hogares, ya sea a Durán y Samborondón . La marea humana no tuvo otra opción que atravesar el puente caminando, pero estos se encontraron con otro bloqueo.

Con una simbólica escenografía, rodeado de la cúpula de las Fuerzas Armadas , de su ministro de Defensa y de su vicepresidente, Lenín Moreno compareció anoche en televisión nacional para informar que había trasladado el Gobierno de Quito a Guayaquil, amparado en el estado de excepción, ante la presión de la marcha indígena. “¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pabón ... hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas; aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Es con los recursos que se robaron que están financiando las agresiones y los saqueos, son ellos los que no quieren la institucionalidad democrática; no quieren que ella siga firme. Como demócrata rechazo con contundencia ese atentado contra la democracia”, acusó ayer el presidente Lenín Moreno.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ratificó su posición de abstenerse de fijar una nueva tarifa para el transporte público. “No es a nosotros (Municipio) a los que nos compete asumir las consecuencias de una decisión que no tomamos”, declaró la mañana de ayer en una sesión extraordinaria del Concejo.

Como ya lo había anunciado el pasado sábado, insistió en que en este caso (estado de excepción) el artículo 157 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) faculta al Gobierno Central a fijar las tarifas del transporte intracantonal, a pesar de ser competencia municipal.

Para Patricia Mendoza, coordinadora zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, los únicos desfavorecidos son quienes usan este servicio, pues están a merced de la especulación. Además, recordó que quien se sienta perjudicado por el cobro indebido de pasajes puede denunciarlo.

“Que Guayaquil no defina el pasaje perjudica directamente a la ciudadanía. (...) El precio para grupos de atención prioritaria no ha variado y estaremos atentos de que esto se cumpla”, reiteró. En las calles ya hay medios de transporte que cobran 40 centavos en sus recorridos, a pesar de que Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), anunció el pasado domingo que ellos “no han autorizado ni van a autorizar el incremento de las tarifas del transporte urbano”. EXPRESO trató de comunicarse con él para conocer qué tipo de medidas se van a tomar para evitar la especulación en los precios, pero hasta el cierre de esta edición no contestó.

Para María Eloísa Velázquez, urbanista especialista en ambiente y gestión pública, hay que ser consecuentes cuando se asume una competencia. “Si no estamos de acuerdo y no queremos incrementar el valor del pasaje, también se puede tener otras alternativas. Los municipios tienen la competencia de transporte, por eso cada uno debe tener su política de transporte que estimule el aparato productivo”, explicó. GRB