Desabastecimiento de legumbres en mercados de Milagro

Recorrer los diferentes centros de abastos de Milagro en busca de legumbres, es una odisea. Algunos puestos están vacíos y otros solo tienen productos costeños. El tradicional locro de papas por estos días, ha sido reemplazado por los enlatados. Esa es la primera opción para personas como Martha Valle.

“No hay nada de legumbres. Lo que hay es yuca, tomate costeño y cebolla. Estamos fregados, no hay cómo cocinar, lo que se está haciendo es arroz con atún”, mencionó la mujer en el mercado Central de Milagro, agregando que los enlatados, a la larga, son dañinos para la salud.

A decir de Ana María Bacuy, la última vez que acudió a un mercado fue la tarde del miércoles. Ella frecuenta el Mercado Colón y dice que sí ha tenido suerte en encontrar legumbres, pero a precios altos. “Buscando, buscando sí se encuentra algo, pero está demasiado caro”, citando como ejemplo que una ramita de cebolla blanca le cuesta 30 centavos y “un puñadito de yerbita” de igual manera.

“Así como están las cosas, no queda más que comer arroz con huevo, aunque el huevo en algunas tiendas también lo están vendiendo más caro”, acotó.

Los comerciantes por su parte, se mantienen angustiados. Afirman que abren sus puestos para no perder los pocos productos que tienen. María Reinoso por ejemplo, es una mujer que llega desde la parroquia Pedro J. Montero (Boliche) en Yaguachi, para expender sus productos en el Mercado Central y mientras pela las pocas cebollas coloradas que tiene, cuenta que su trabajo es a pérdida, pues gasta en transporte y para poder salir de todo lo que tiene, lo vende al mismo precio de antes.

“Yo más vengo es para vender lo poco que tengo y que no se me pudra, porque de ahí si lo vendo a los precios actuales, nadie me compra y pierdo más. No sabemos hasta cuándo siga esta situación”, expresó la comerciante.

Metros más adelante estaba una pareja de esposos que también lamentaba las consecuencias del desabastecimiento. “Desde la semana pasada que no encontramos nada de legumbres. Solo hay papa, pero a precios altos”, dijo Lorenzo Daquilema.

Su esposa, María Tene, como alternativa a la hora de cocinar, dice que tiene que arreglárselas para preparar comida con verde, yuca y mellocos, cuando encuentra.

Controles

En medio de toda esta realidad, el comisario de Policía, Luis Hernández, informó que desde que iniciaron las movilizaciones a nivel nacional, ha ejecutado controles permanentes en los diferentes mercados del cantón. Sostiene que su labor es velar que los precios de los víveres de primera necesidad no seas superiores a los establecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap) y, en caso de encontrar especuladores, serán sancionados con pena privativa de libertad de 15 a 30 días según el Código Orgánico Integral Penal.

“Hay una lista oficial de precios que deben ser respetadas. El problema en Milagro es el desabastecimiento de productos de la Sierra como consecuencia de las movilizaciones internas”, mencionó.