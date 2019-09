Ganas e incredulidad ante una universidad para policías

Entre sorprendidos y escépticos quedaron algunos uniformados tras escuchar el anuncio de la creación de escuelas y una universidad para la Policía Nacional.

Si bien, algunos resaltaban la entrega de un terreno de 21 hectáreas para la construcción de esas infraestructuras, otros lo miraban como una quimera. Pisaban tierra firme y pensaban más bien en la dotación que les hace falta. No se quejaban, pero en sus conversaciones resaltaban, por ejemplo, el viejo uniforme que llevaban para la condecoración que, la mañana de ayer, recibieron quince policías en representación de 7.621 que participaron en tres megaoperativos, ejecutados este año.

Un acto que fue presidido por el presidente de la República, Lenín Moreno; quien estuvo acompañado del vicepresidente, Otto Sonnenholzner; la ministra de Gobierno, María Paula Romo y autoridades de la Policía.

Bajo un sol que cubría de a poco las sombras de quienes estaban en la cancha del estadio Christian Benítez del Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, los aplausos al gesto oficial no ahogaron los comentarios de aquellos policías que, desde hace tres y cuatro años, no recibían uniforme. Igual decían del armamento que algunos no tenían. A varios metros de distancia, la ministra Romo calmó un poco el comentario. En su discurso anunció que impulsarán “todas las herramientas y todos los recursos posibles para que el Ecuador tenga una policía más profesional y para que la confianza del ciudadano de a pie... y la confianza de la familia ecuatoriana tenemos en ustedes, siga creciendo...”.

Lo dijo tras el anuncio de la entrega de un terreno ubicado en la vía Samborondón, valorado en más de doce millones de dólares. Según la ministra, se trata de una donación que hace el Gobierno a la Policía y en el que van a construir las escuelas de formación de las unidades especiales, como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y la Unidad Antisecuestro (Unase).

Un ambicioso proyecto, según Romo, que va de la mano con otro: la Universidad de Formación de la Policía Nacional, cuya sede funcionaría en la ciudad de Guayaquil.

Es la forma como, a decir del mandatario, el país le dice gracias a la Policía “por enfrentar a la delincuencia (...) con valentía, decisión, dignidad; a veces, hasta en inferioridad de condiciones. Nosotros nos ocuparemos de que esto no sea así porque los señores policías merecen tener toda la tecnología de punta, toda la ciencia que esté a su alcance”.

Moreno hizo énfasis en la labor que emprendieron 1.500 policías en el operativo Amanecer Radiante, que se ejecutó en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, y donde se desalojó a miles de personas que desarrollaban minería ilegal. También destacó a los 2.601 efectivos que participaron durante el estado de excepción del sistema carcelario. A ello se sumaron otros 3.520 uniformados que colaboraron en los 11 operativos Jaque Mate, ejecutados desde junio, en varias provincias. Las acciones permitieron la desarticulación de 718 organizaciones delictivas, la detención de 11.000 personas, el decomiso de 1.800 armas de fuego y la incautación de $ 600.000. “¡Eso es cumplir bien con el trabajo! ¡Eso es eficiencia y eficacia, responsabilidad y heroísmo!”, exclamó el mandatario.

Por ello, llamó nuevamente la atención de jueces y fiscales para que valoren el trabajo policial, “porque al momento que dejan libre a un delincuente peligroso, desvirtúan y ofenden el trabajo que hace la policía”.