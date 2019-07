Una propuesta para ‘recortar’ demoras en devolución del IVA

Agilizar la fluidez de caja de los municipios, gobiernos provinciales y universidades públicas. Eso es lo que propondrá hoy, ante la Asamblea Nacional, el bloque de legisladores del Partido Social Cristiano.

Los asambleístas presentaron la propuesta ayer en la Casa Legislativa del Puerto Principal. La propuesta de reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno plantea alterar el actual proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Hasta ahora, el valor es retenido por el Servicio y de Rentas Internas y devuelto a las entidades públicas por el Ministerio de Economía y Finanzas. La reforma, sin embargo, determinaría que sean los GAD y universidades que hagan su propia retención y puedan contar con estos montos para su fluidez de caja.

La propuesta, señalaron los asambleístas Henry Kronfle y Henry Cucalón, responde a los atrasos en la devolución del IVA, que al momento se aproxima a los 1.000 millones y que no cuenta aún con una fecha concreta de entrega a cabildos y gobiernos provinciales.

“Consideramos que es intolerable esta práctica centralista de manosear los recursos que le pertenecen a las ciudades”, indicó Cucalón.

“Este es un proyecto que no crea impuestos, que no modifica impuestos (...) Los atrasos en la devolución afectan el desarrollo de las ciudades. De esta manera ese dinero estaría disponible y se traduciría en obras para la ciudadanía”, Subrayó Kronfle. Añadió que este no es “un castigo” para el Ministerio de Economía y Finanzas, sino una manera de “poner la casa en orden” y de ofrecer claridad en las cuentas con los GAD.

La propuesta fue bien recibida por los representantes de distintos cabildos y gobiernos parroquiales y provinciales.

Bolívar Armijos, hasta ayer presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, se refirió en una entrevista a la necesidad de “coordinar acciones y obtener desembolsos para el desarrollo de las zonas rurales de las provincias”.

El asambleísta Héctor Yépez, presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, indicó que la propuesta corregiría demoras administrativas innecesarias. “Esa plata no es del gobierno central. Es plata que corresponde a los municipios, y que ellos simplemente tienen el deber de recaudar. Hasta se podría decir que hay una apropiación indebida de ese dinero”, expresó.

Añadió que la comisión impulsará un proceso de fiscalización para analizar los atrasos en el desembolso de asignaciones y devolución del IVA desde el Estado. “Queremos que el gobierno central diga con claridad cuándo y cómo va a pagar esa deuda, porque tenemos alcaldes que recién entran y dicen que no tienen ni para las colas. Finalmente ese dinero es de la gente, es para alcantarillado, agua potable, caminos vecinales”. MTN