Demoras internas complican el presupuesto de este año

La pugna es interna. Dentro del Gobierno central hay velocidades diferentes para la obtención de recursos. La empresa pública Petroamazonas espera mayor celeridad en la entrega de licencias y permisos del Ministerio del Ambiente para operar campos petroleros. La ‘lentitud’, según cifras oficiales, provocó una reducción de ingresos para el Estado por unos 200 millones de dólares.

EXPRESO accedió a los trámites en cola en el Ministerio del Ambiente. En total, contando los recientemente aprobados, existían 40 documentos en proceso. De esos, según Petroamazonas, cinco son vitales para generar más dinero para el Presupuesto General del Estado.

Las otras 35 licencias son ‘menores’, pero aun así su estancamiento dificulta el trabajo y avance petrolero. Se trata de permisos de construcción de diferentes facilidades.

Entre las autorizaciones urgentes estaban las recién aprobadas licencias para Ishpingo, parte del ITT, en el Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, esas llegaron mucho después de lo esperado.

El plan original, al menos para la producción de crudo, era contar con las licencias para los bloques A y B de Ishpingo durante el segundo semestre del año pasado. En ese escenario, la extracción de petróleo habría iniciado en septiembre de este año. La demora de Ambiente hizo que la licencia salga en mayo de este año y la extracción quede pospuesta hasta junio de 2020.

Álex Galárraga, gerente general de Petroamazonas, explicó que los tiempos fueron motivo de múltiples discusiones y talleres entre la empresa, el Ministerio de Economía y Finanzas y del Ambiente. En todos se destacaba la necesidad de recursos que tiene el país.

El funcionario aclaró que los pedidos de celeridad no implican que se salten procesos ni se descuide el impacto ambiental de las actividades petroleras. Resalta, sin embargo, que hay etapas burocráticas para el otorgamiento de licencias que pueden apresurarse.

La consecuencia directa de los tiempos cruzados es, además de menos dinero para el país, una caída en la inversión de la petrolera Petroamazonas. Para este año se esperaba un presupuesto de la empresa de unos 3.000 millones de dólares. Sin los permisos ambientales, ese rubro cayó a $ 2.670 millones.

Con ese dinero, la estatal esperaba perforar 220 pozos (en Parahuacu, Blanca-Vinita, Guanta-Dureno y algunos en Auca). Ahora, en gran medida por Ambiente, solo se perforarán 113 pozos.

Este Diario llevó esa inquietud hasta el Ministerio del Ambiente. Su titular, Marcelo Mata, explicó que las demoras no tienen un direccionamiento particular pero que, así como Petroamazonas, existen otras empresas (públicas y privadas) que piden licencias y permisos. El ministerio toma cada proceso con responsabilidad y no se acelera o demora intencionalmente. Si se cumplen los requisitos, dijo en mayo, se entregan los documentos habilitantes.

Para saber

Recursos

Petroamazonas opera la mayoría de campos petroleros en el Ecuador. Desde este mes, además, opera un campo que salió de las manos privadas por la finalización de un contrato.

Deuda

Durante el régimen del expresidente Rafael Correa, la estatal acumuló facturas sin pagar por parte del Ministerio de Finanzas. Esa deuda, que superó los $ 3.000 millones, se redujo considerablemente.

Solución

Desde la entrada de Richard Martínez al Ministerio de Economía se hicieron abonos para cubrir la deuda.

Los gastos