Cinco candidatos a prefecto pagaron $ 0 de renta en 3 años

Siguiendo con el vistazo a la declaración de impuesto a la renta de los candidatos a las elecciones seccionales, es el turno de los aspirantes a la Prefectura del Guayas.

Tal como sucedió en la primera mirada a los aspirantes a la Alcaldía de Guayaquil, EXPRESO también encontró novedades sobre la declaración de impuesto a la renta de los 20 aspirantes al sillón provincial. Una de ellas es que, cinco de los postulantes declararon 0 dólares entre los años 2015 a 2017, tres de ellos incluso desde al menos el 2011: Johnnie Jorgge, del movimiento Libertad es Pueblo; Álvaro Lituma, de las filas de Unión Ecuatoriana; y Miguel Palacios, por el movimiento Emergente de Transparencia y Acción (META). Esto quiere decir que ninguno de los cinco registró ingresos superiores a la base imponible por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para esos años: $ 10.800 en 2015, $ 11.170 en 2016 y $ 11.290 en 2017.

No solo eso, hay aspirantes que registran información incompleta, por ejemplo, el caso de Jorge Cedeño, postulante por el partido Izquierda Democrática. La última declaración publicada por el SRI en su página web sobre el candidato es el pago de 2012 que fue 0 dólares. Es el mismo caso de Luis Alvarado, de las filas de Pachakutik, cuya última declaración es del 2013: $ 16,04. Y así otros casos como el de Juana Vallejo, de Democracia Sí, quien no registra su pago de este tributo del año 2017; y el de Leonardo Escobar, por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, cuya declaración de 2016 y 2017 no aparece.

En el otro extremo, entre los que más declararon renta entre 2015 al 2017 están Carlos Luis Morales, de las filas del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero; seguido de Jimmy Salazar, del movimiento Justicia Social; Víctor Hugo Coloma, por el movimiento Ecuatoriano Unido; y Alfredo Adum, del partido Fuerza EC.

Este último encabeza la lista de quienes más pagaron impuesto a la salida de divisas en ese mismo intervalo de años con $ 3.802,81, lo que significa que sacó del país $ 76.056,2. Le sigue la aspirante Poly Ugarte, del movimiento CREO, con un pago de $ 794,04 (sacó 15.880,8 dólares) y el candidato Jimmy Salazar con 485,58, dólares por lo que sacó 9.711,6 dólares.

Siete con declaración en 0

Siete aspirantes a la Viceprefectura del Guayas tienen un registro totalmente en 0 y/o todavía no han presentado su declaración de renta en determinados años. Son los casos de Andrea Arteaga, de Pachakutik; Andrea González, del movimiento Unidad Popular; Ginger Ordóñez, de las filas del partido Avanza; Jennifer Calderón, por el movimiento Justicia Social; Karina Arteaga, de Sociedad Patriótica; María Teresa Puente, por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante; y Nelly Plúas, de las filas del movimiento SUMA.

Existen casos con información incompleta, como el de Ruth Guevara, de la Izquierda Democrática, quien solo registra pagos de los años 2011 y 2012.