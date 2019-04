Los prefectos preparan las cuentas para Moreno

Llegan a reclamar deudas pendientes. Los prefectos electos son recibidos hoy por el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet. De los 23 nuevos gobernantes provinciales, 18 se encontraron con la sorpresa que desde el Ejecutivo se les adeudan montos que vienen arrastrándose desde hace cuatro años, y que hasta la fecha no han tenido solución.

El vicepresidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y prefecto reelecto por Loja, Rafael Dávila, dijo a EXPRESO, que la decisión es ir con una postura firme para buscar que se cumplan los ofrecimientos de pago. Dijo que, si bien ha existido diálogo con el actual Gobierno, esas conversaciones no se han visto reflejadas en el cumplimiento de promesas.

Recordó que en enero del 2017 y en agosto del 2018 se firmó con el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo y las prefecturas, compromisos para la devolución de recursos, por medio del Banco de Desarrollo, estos aún no se cumplen y la deuda por este concepto supera los 118 millones de dólares.

“Sin recursos no hay obras”, aseveró Dávila, quien considera que es hora que haya compromisos reales por parte del Gobierno. Uno de los planteamientos que llevan a la reunión de hoy, es que los Consejos Provinciales no paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino que hagan la retención y el dinero se quede en las provincias. “Por concepto del IVA, que no nos devuelven, la deuda es de más de 20 millones de dólares, y es un rubro que sube mes a mes”.

Criterios que comparten otros prefectos, como el recién electo por la provincia de Cañar, Bayron Pacheco. El funcionario electo reconoce la crisis económica que atraviesa el país, pero considera que se debe buscar una solución para los Gobiernos provinciales porque son los que están más cerca de la gente y deben cubrir sus necesidades en vialidad, ambiente, canales de riego, entre otras competencias.

A su juicio, debería haber un interlocutor entre el Gobierno y las prefecturas para establecer un puente e ir solventando el problema económico.

Para Pacheco, el Gobierno debería destinar parte de los recursos que han comprometido los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial para pagar a las prefecturas. Esta es una de las propuestas que lleva para la reunión de hoy.

Los prefectos se reunieron la semana en la sede del Congope, donde recibieron el informe del presidente saliente, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja.

Guayas

Acreedora de $ 28 millones

Según las cifras que maneja el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) una de las provincias a las que más adeuda el Gobierno es Guayas. Al momento la deuda es de 28’656.867,72 dólares, por concepto del compromiso de agosto de 2018, devolución del IVA, riego, dragado. Solo le sobrepasa la provincia del Azuay con una deuda de 55’355.095,03 dólares.