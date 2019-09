Prefectura de Pichincha pide reversión de terrenos de Unasur

El Gobierno Provincial de Pichincha comunicó este 18 de septiembre de 2019 que hará valer una cláusula que le permitiría recuperar los terrenos en los que está construido el edificio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicado en la Mitad del Mundo, al noroccidente de Quito.

La prefecta, Paola Pabón, envió ayer al canciller, José Valencia, una carta en la que le pide una reunión urgente para iniciar el proceso de reversión, no sin antes hacerle saber su malestar por la salida de Ecuador de este organismo.

El argumento es que el terreno en el que se construyó la Unasur es una donación del Gobierno de Pichincha hecha el 25 de febrero de 2010. Por eso, se establecieron algunas cláusulas.

Una de estas, según Pabón, señala que “en el caso de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, no destine el inmueble que recibe en donación, en la construcción y puestas en funcionamiento de la sede administrativa y del centro cultural de la Secretaría General de la Unasur, se revertirá su dominio a favor del H. Consejo Provincial de Pichincha”.

En julio pasado, el presidente Lenín Moreno, ofreció que la edificación sería entregada a los pueblos y nacionalidades indígenas para que funcione la Universidad Intercultural Amawtay Wasi.

“Vamos a tener el centro de las universidades indígenas en un edificio que ya no sirve. Carísimo. $ 45 millones para quienes conformaban la Unasur”, señaló entonces el mandatario.

Durante el debate en la Asamblea Nacional para ratificar la salida del Ecuador de la Unasur, el 17 de septiembre, la legisladora correísta, Gabriela Rivadeneira, ya había advertido que se podría aplicar esta figura de reversión.

El asambleísta por el movimiento CREO, Fernando Callejas, también coincidió en que el país no podrá hacer uso del edificio, aunque por razones diferentes.

“Que el señor Moreno deje de ofrecer cosas que no puede cumplir. Ese edificio no puede ser ocupado ni para la universidad indígena ni para ninguna otra cosa que no sea Unasur, mientras uno de los países (que siguen dentro del organismo) no quiera devolver el edificio. Ese error también tendrá que cargar la revolución ciudadana”, señaló Callejas.

La Cancillería señaló este 18 de septiembre que compartirán información sobre este pedido de la prefectura, cuando la tengan.