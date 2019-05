Morales recibe una gestión empolvada

Prometió no quejarse, pero la situación, según dijo, lo obliga. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, describió ayer a un Consejo Provincial con dificultades financieras, instalaciones lamentables que entrarán a un análisis.

Entre sus primeras medidas anunció el inicio de una auditoría con la firma Deloitte sobre los aspectos financieros, administrativos, laborales, estados de maquinarias y vehículos. “Sin embargo puedo adelantar que el saldo en caja que recibí el primer día no representa la magnitud de la gestión que necesita el Gobierno del Guayas. El estado físico de las instalaciones es lamentable. Esto y otras consideraciones administrativas me obligan a cerrar al público la atención por al menos 60 días, si no es más”, dijo el prefecto en funciones.

Julio Jalón, encargado de la Seguridad Personal de la Prefectura, mostró algunos aspectos que considera puntos de peligro de las instalaciones de la sede principal de la Prefectura, en el centro de Guayaquil, que podrían afectar a los empleados. Uno de ellos es el hacinamiento de documentos que, en algunos departamentos, llega hasta el techo, lo que impediría el uso de los rociadores de agua en el caso de incendio. Además de instalaciones eléctricas roídas. También se encontró una refrigeradora, una olla arrocera, zapatos y vestimentas en un cuarto con instalaciones eléctricas en el techo del edificio.

EXPRESO solicitó una reacción a los exprefectos Jimmy Jairala y Mónica Becerra. El primero, hasta el cierre de esta edición, no respondió las llamadas ni al correo electrónico. La última, a través de su asistente de prensa, informó que no responderá hasta que termine le evaluación que realiza el prefecto.

Otro aspecto que ocupó la primera declaración de Morales fue el dragado del río Guayas. La decisión fue ordenar al fiscalizador que suspenda la ejecución del contrato y presente un informe hasta el próximo jueves. La misma indicación fue para el administrador del contrato. “Es el principio para iniciar la terminación unilateral del contrato y proceder lo más rápido posible a convocar bajo una modalidad legal, transparente y con precios convenientes el nuevo concurso”.

¿Habrá algún perjuicio económico para la provincia por la eventual terminación unilateral del contrato del dragado? ¿Cuál es la alternativa para la atención al público durante los 60 días o más que permanecerá cerrada la Prefectura? Morales dijo que no iba a responder preguntas y se retiró a su despacho.

Anuncio

Concesión de vía a Los Ríos

El prefecto Carlos Luis Morales anunció que gestiona junto a su par de Los Ríos, Johnny Terán, la concesión de la vía Jujan - Babahoyo - Quevedo - Puebloviejo. Además pidió a los empleados de la Prefectura que no se preocupen por sus puestos de trabajo, no así a quienes hayan violado la Constitución o cometido actos ilícitos.