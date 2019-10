La precampaña, un espacio difícil de regular para la ley

Casi indomable. Por donde se lo quiera ver ha sido un espacio difícil de conquistar para la ley. Es por eso que hasta el momento no existe una legislación que marque las reglas del juego dentro de ese espacio de la época electoral: la precampaña.

Es un espacio gris dentro del Código de la Democracia empezando porque no existe una definición del mismo, ni un periodo de tiempo de su inicio y final. Esta falta de regulación lo hace atractivo para los eventuales candidatos a cualquier dignidad de elección popular para promocionarse sin mayor control, y más aún a un poco más de un año del próximo proceso electoral presidencial. Sin embargo, dentro del paquete de reformas al Código de la Democracia, el consejero electoral, Luis Verdesoto, plantea que la ley entre a este espacio. Propone darle una definición y un periodo de tiempo fijo (ver apoyo), pero sabe que no es una tarea fácil. “Pese a cualquier regulación va a quedar una zona gris. La sobrerregulación en elecciones no funciona y la subregulación tampoco”.

Su propuesta tiene como eje principal el diferenciar lo que es la propaganda personalizada de un eventual candidato de la difusión programática de ideas. Una investigación del ente electoral, precisa Verdesoto, determina que la principal forma de incidir en la cancha electoral es con el gasto público de gobiernos central y locales para promocionar una imagen u obras previo a un proceso electoral. “Hay la necesidad de regular esto porque en términos de monto e incidencia es mayor el efecto que tiene esto que la promoción más visible y directa... A priori es más rentable para un partido hacer precampaña que campaña”.

▶Leer: Vocales del CNE ratifican que hubo irregularidades en aportes a campaña de Alianza PAIS

El consultor político, Camilo Severino, ve complicado que la ley entre a regular un espacio en el que todo aún está en el campo de las posibilidades. La principal es que no hay candidatos fijos. ¿A quién se le imputa una declaración o un gasto si no se sabe si esa persona será o no candidato oficial? No solo eso: el mensaje, la plataforma de difusión. Son varios factores que si no son contemplados podrían quedar cabos sueltos. “Es bastante complicado por no decir imposible que se regule”.

Verdesoto es del criterio que en democracia, como todo, hay que ir avanzando de a poco. Y este es uno de los temas electorales que hay que desarrollar y mucho, replica. La Asamblea Nacional tiene la última palabra. El debate de las reformas avanza y para el próximo mes se espera el informe para el segundo debate del paquete. Hay que ver si regular la precampaña tiene la aceptación de quienes pudieron sacar rédito de este espacio gris.

Se debatirá en noviembre

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó que las reformas al Código de la Democracia se tramitarán en segundo debate entre el 14 y 15 de noviembre.

Señaló que al momento se mantiene diálogos con los diferentes sectores políticos para buscar acuerdos sobre los temas a tratarse. Reconoció que hay aspectos en los que haya coincidencias como el tema del gasto electoral, el fondo partidista; sin embargo, aún no hay acuerdos sobre la eliminación de distritos y el método de asignación de escaños.

Al respecto, la titular de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, dijo que se harán cambios puntuales al Código, sobre la base de los temas que se den acuerdos, y que posterior a esto se podrá seguir el debate para hacer otros cambios a la Ley actual.